Bakir Izetbegović: "U Banjaluci će se ovih dana desiti opasne stvari"

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je kao gost u emisiji Plenum koja se emituje na FTV, analizirao trenutnu političku situaciju u BiH.

Izetbegović je ocijenio da se Bosna i Hercegovina nalazi u ozbiljnoj političkoj i institucionalnoj krizi. „Sve je u blokadama i nikada nije bilo lošije u postdejtonskom vremenu. Zemljom upravljaju kočničari.“

Govoreći o uzrocima takvog stanja, Izetbegović odgovornost vidi u vodstvu Trojke.

„Za ovo stanje je kriva nespretna probosanska komponenta, jer su predali ključne pozicije u nadi da će time pridobiti druge strane.“

Kritikovao je i percepciju da aktuelni lideri upravljaju procesima.

Narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto što će zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, naveo je Izetbegović. Dodao je da on ima informacije koje Bećirović i Konaković nemaju i da njih "zatiču stvari".

"Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontroliraju procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari. Kao što će ih zateći, evo ovih dana, ponovo neke stvari koje će se desiti u Banjaluci. Neću reći koje. Ne znaju šta će se desiti", rekao je on za FTV.

Na insistiranje da kaže o čemu se radi Izetbegović je odbio, ali je kazao da se te stvari "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku."

"To je, naravno, opasno. Ali oni i ne znaju da će se to desiti. Kao novinari i mi imamo svoje izvore."

Izetbegović se osvrnuo i na odnos s bivšim i aktuelnim američkim diplomatama, kritikujući djelovanje Marfija.

„Ponašao se kao nadvlast i mislio da može kreirati koalicije i procese u zemlji.“

Za razliku od toga, za aktuelnog otpravnika poslova Džona Ginkela kaže da je odnos drugačiji.

„S Ginkelom imamo normalan odnos, razgovaramo o konkretnim temama i tražimo rješenja.“

Odgovor Konakovića

Ubrzo se oglasio i ministar spoljnjih poslova Elmedin Dino Konaković rekavši kako Izebegović čini krivično djelo jer bi ta saznanja koja ima mogla pomoći da se ne desi nešto loše za državu.

"Ovo je potvrda da on lično i njegova ekipa više mrze trojku, Denisa, Dinu, Neku i ostale članove, nego što vole svoju zemlju. Ja da imam takve informacije, a da je on u mojoj poziciji ja bih ga nazvao i odmah bi mu rekao da imam takve informacije", rekao je Konaković.

On je dodao da Izetbegović najavljuje i povratak stare koalicije Dodik-Izetbegović-Čović te da je zbog toga spreman i na krivično djelo samo da ne bi poremetio te odnose te poručio kako oni "stvarno nisu isti i da nikada neće biti".