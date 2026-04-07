Tramp Mlađi u Banjaluku stigao sa vjerenicom: Betina Anderson izazvala veliku pažnju (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi boravio je u Banjaluci u pratnji zaručnice Betine Anderson, gdje su zajedno prisustvovali događaju u Banskom dvoru.

Ko je vjerenica Trampa Mlađeg Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Par je privukao pažnju okupljenih usklađenim modnim izdanjima - Anderson je nosila tamnoplavu haljinu kratkih rukava, dok se Tramp Mlađi odlučio za odijelo u istoj nijansi, uz bijelu košulju i svijetloplavu kravatu.

U toku Trampovog izlaganja na panel diskusiji u Banskom dvoru, riječ je dobila i Andersonova koja je istakla da je putovati i iskusiti razne kulture zaista inspirativno.

"Mislim da je to, uz posjetu vašoj zemlji i nadam se uz određene posjete Americi, s obzirom da naša zemlja ima toliko različitih kultura, zaista divno. Inspirativno mi je što sam ovdje, što sam okružena vama i mislim da je Istočna Evropa zaista sentimentalno vezana sa mojim zaručnikom", rekla je Andersonova.

Njihova veza u fokusu je javnosti od sredine 2024. godine, a zaruke su objavili u decembru prošle godine na događaju u Bijeloj kući. Prema navodima magazina People, riječ je o ozbiljnoj vezi koja se razvija u stabilnom smjeru.

Prije veze s Anderson, Tramp Mlađi bio je u braku s Vanesom Tramp, s kojom ima petoro djece, a potom i u vezi s Kimberli Gilfojl, s kojom je bio i zaručen prije raskida 2024. godine.

Ko je Betina Anderson

Betina Anderson dolazi iz ugledne američke porodice, njen otac bio je bankar, a majka poznata po filantropskom radu. Diplomirala je istoriju umjetnosti na Univerzitetu Kolumbija, a osim manekenske karijere, aktivna je i brojnim u humanitarnim projektima. Suosnivačica je neprofitne organizacije Paradise.ngo, usmjerene na pomoć u kriznim situacijama i očuvanje prirode.

Od aprila 2023. godine, ona je izvršna direktorica neprofitne organizacije, koja je od tada preimenovana u Paradise.ngo.

Betina je vrlo aktivna i na društvenoj mreži Instagram gdje često objavljuje svoje fotografije, a pozirala je i za brojne naslovnice magazina.

Časopis "Palm Beach Illustrated"  u kojem se pojavila 2021. godine, opisao ju je kao "lokalnu influenserku".

