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Vještaci na suđenju Kalajdžiću: Tvrdio da je Hitlerov sljedbenik i da je u njega ušao "Hyper"

Vještaci na suđenju Kalajdžiću: Tvrdio da je Hitlerov sljedbenik i da je u njega ušao "Hyper"

Autor Haris Krhalić
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Na suđenju Anisu Kalajdžiću u Mostaru svjedočili su vještaci koji su govorili o njegovom psihičkom stanju.

anis kalajdžić Izvor: Facebook

Na Kantonalnom sudu u Mostaru nastavljen je glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić.

Pred Sudskim vijećem svjedočili su vještaci medicinske struke, među njima obducent koji je pregledao tijelo ubijene, kao i stručnjaci koji su obavili psihijatrijsko-psihološko vještačenje optuženog.

Sudski vještak Dražan Damjanjuk potvrdio je da je obavio obdukciju tijela Aldine Jahić. Kazao je da je utvrđena ulazna rana od vatrenog oružja u predjelu desne sljepoočnice, te da je smrt nastupila nasilno i trenutno zbog povrede mozga. Na tijelu, prema njegovom nalazu, nisu pronađene druge povrede.

Posebnu pažnju na ročištu izazvalo je svjedočenje vještakinje Alme Bravo-Mehmedbašić, koja je govorila o razgovorima i testiranjima kojima je Kalajdžić bio podvrgnut.

Prema njenim riječima, Kalajdžić je tokom vještačenja rekao da je sljedbenik Adolfa Hitlera i nacionalsocijalističke ideologije, a u jednom trenutku je, kako je navela, pjevao i nacističke pjesme.

Vještakinja je prenijela i njegove tvrdnje da je oko 15 dana prije ubistva u njegovo tijelo ušao „Hyper“, nakon čega je, prema njegovim riječima, „radio što je god htio“. Kalajdžić je govorio i da ima podvojenu ličnost.

Međutim, prema stručnoj procjeni vještaka, takve tvrdnje nisu odgovarale stvarnom psihičkom stanju optuženog i ostavljale su utisak manipulacije.

Pred sudom je svjedočio i neuropsihijatar Senadin Fadilpašić, koji je rekao da je Kalajdžić sve testove riješio na visokom nivou i da nisu utvrđeni poremećaji njegovih kognitivnih ili psihomotoričkih sposobnosti.

Kod optuženog su utvrđeni blaga depresivnost i anksioznost, za koje je vještak naveo da mogu biti posljedica situacije u kojoj se nalazi i vremena provedenog u pritvoru. Nisu utvrđene suicidalne misli.

Vještaci su ocijenili da se Kalajdžićeve izjave o „Hyperu“, nacizmu i njegovom psihičkom stanju ne mogu povezati sa poremećajem koji bi objasnio njegovo postupanje.

Na pitanje predsjednika Sudskog vijeća Darka Zovka da li se optuženi, pojednostavljeno, „pravio lud“, vještaci su odgovorili potvrdno. Kao jedan od razloga naveli su to što je Kalajdžić, uprkos tvrdnjama o „Hyperu“, detaljno opisivao događaje povezane sa ubistvom.

Vještak Fadilpašić kazao je i da je Kalajdžić u vrijeme događaja bio svjestan svojih postupaka. Kao okolnosti koje potkrepljuju takav zaključak naveo je njegovo ponašanje prije pucnja, uključujući kretanje, praćenje žrtve i ispaljivanje hica u predjelu sljepoočnice.

Na kraju ročišta advokat porodice Jahić predao je tužilaštvu, Sudskom vijeću i odbrani imovinskopravni zahtjev za naknadu štete. Postupak protiv Kalajdžića biće nastavljen pred Kantonalnim sudom u Mostaru.

(Dnevni avaz/Mondo)

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Anis Kalajdžić

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