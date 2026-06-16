Akcija "Stočar": Hapšenja u Mostaru i Stocu, nađeni kokain, marihuana i oružje

Pripadnici SIPA-e realizovali su operativnu akciju „Stočar“ na području Mostara i Stoca. Uhapšene su tri osobe osumnjičene za trgovinu narkoticima, a zaplijenjeni su kokain, marihuana, novac i ilegalno oružje.

Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, na području Mostara i Stoca, realizovali operativnu akciju „Stočar“ koja je usmjerenu na suzbijanje trgovine opojnim drogama.

Provodeći aktivnosti po nalogu Kantonalnog suda u Mostaru i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, policijski službenici SIPA-e uhapsili su tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo“ Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari na tri lokacije, policijski službenici SIPA-e otkrili su i privremeno oduzeli tri kilograma suve zeljste materije koja svojim izgledom asocira na marihuana, 40 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, preciznu vagu za mjerenje, lovačku pušku, 41 komad municije kalibra 9x19 mm, novac, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno navedeno krivično djelo.

Aktivnosti se provode u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstava unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.