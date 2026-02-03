logo
Poznato kada Bil i Hilari Klinton svjedoče o Epstinu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bivši predsjednik SAD Bil Klinton i bivši državni sekretar Hilari Klinton trebalo bi da svjedoče u istrazi protiv finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina 26. i 27. februara, rekao je predsjednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer.

Bil i Hilari Klinton svjedoče o Epstinu Izvor: Shutterstock

"Bivši predsjednik Klinton pojaviće se na svjedočenju 27. februara 2026. godine, a bivši sekretar Hilari Klinton 26. februara 2026. godine. Radujemo se što ćemo sada ispitivati Klintonove u okviru naše istrage o užasnim zločinima Epstina i Gislen Maksvel, njegove saradnice", napisao je Komer na "Iksu".

Portparol Klintonovih Anhel Urenja rekao je juče da su oboje pristali da svjedoče pred Odborom SAD u vezi sa istragom o Epstinu.

Klintonovi su dugo "odolijevali" zahtjevu da se pojave pred Odborom, rekavši da su već dali izjave pod zakletvom kada su iznijeli "ograničene informacije" koje imaju o Epstinu. 

(Srna)

Bil Klinton Hilari Klinton džefri epstin

