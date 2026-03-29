Srpsku u prva dva mjeseca posjetilo više od 64.000 turista

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Republiku Srpsku je tokom prva dva mjeseca ove godine posjetilo 64.282 turista koji su ostvarili 191.673 noćenja, podaci su Republičkog zavoda za staistiku.

Broj turista u RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Broj dolazaka turista u prva dva mjeseca ove godine veći je za četiri odsto, dok je broj noćenja veći za 10,2 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Od ukupnog broja noćenja, strani turisti su ostavrili 135.039, a domaći gosti 56.634 noćenja.

Najviše noćenja 52.356 ostavrili su gosti iz Hrvatske, 40.148 iz Srbije, dok su turisti iz Slovenije ostvarili preko 14.000 noćenja.

Od turista koji dolaze iz vanevropskih zemalja 1.742 noćenja su ostavrili Kinezi, turisti iz SAD su ostvarili 559 noćenja.

Najviše noćenja, posmatrajući po vrsti turističkih mjesta je ostvareno na planinskim mjestima, u kojima su domaći gosti ostvarili 13.550 noćenja, a strani turisti 49.01 noćenje.

Broj noćenja koje su strani turisti ostvarili na planinskim mjestima za prva dva mjeseca ove godine za trećinu je veći u odnosu na isti prošlogidišnji period.

Možda će vas zanimati

