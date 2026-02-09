Banjaluka obara turističke rekorde: U 2025. godini više od 200.000 noćenja

Najviši nivo turističkog prometa u Banjaluci zabilježen je 2025. godine, uz kontinuirano interesovanje domaćih i stranih gostiju, rečeno je u Turističkoj organizaciji grada.

Samostalni stručni saradnik u ovoj organizaciji Milica Radović rekla je da je u Banjaluci u prošloj godini evidentirano 131.326 dolazaka ili sedam odsto više nego godinu ranije, odnosno 200.714 noćenja ili za oko sedam odsto više.

"Ovdje treba dodati još 4.107 dolaska i 7.836 noćenja ostvarenih u tipovima smještaja apartmani, sobe za iznajmljivanje, kuće za odmor i seoski turizam čija se evidencija prometa vodi od 1. januara 2025. godine", navela je Radovićeva.

Ona je istakla da su među najčešćim posjetiocima bili gosti iz regiona, prvenstveno iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, koji su Banjaluku birali kao destinaciju za kraće gradske boravke.

"Prosječno zadržavanje turista iznosilo je 1,5 dana, što je u skladu sa profilom grada kao `siti brejk` destinacije", dodala je Radovićeva.

Ona je navela da posebno značajnu ulogu u rastu turističkog prometa ima avio-povezanost, koja direktno utiče na dostupnost destinacije, povećanje broja dolazaka stranih gostiju i produženje turističke sezone.

"Unapređenje avio-linija i frekvencija letova pokazuje se kao jedan od ključnih faktora za dalji rast broja turista i noćenja", rekla je Radovićeva.

Ona je naglasila da je prošle godine evidentiran i rast prihoda po osnovu boravišne takse, što je važan pokazatelj povećane turističke aktivnosti i doprinosa turizma lokalnoj zajednici, kao i osnov za dalja ulaganja u promociju i unapređenje turističke ponude.

Radovićeva je rekla da je u prošloj godini ostvareno ukupno 423.081 KM po osnovu boravišne takse, što je povećanje od šest odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Projekt menadžer grada Milada Šukalo izjavila je da je Banjaluka svrstana na mapu turističkih gradova, ne samo regiona, nego i svijeta.

Ona je navela da brojke govore u prilog tome da grad mnogo toga radi kada je riječ o događajima i manifestacijama koje privlače sve veći broj posjetilaca.

