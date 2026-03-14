Evropski gradovi u kojima su "zabranjeni" automobili

Od šarmantnih planinskih mjesta koja se bore sa zagađenjem do destinacija izgrađenih oko kanala... U svim ovim krajevima automobil vam neće biti potreban.

Navikli smo na stalnu pozadinsku buku sirena i automobila do te mjere da pravu tišinu počnemo da cijenimo tek kada se od nje udaljimo. Ali nije stvar samo u tišini. Kada nema automobila, možete bezbrižno da lutate, bez razmišljanja o prelasku ulice ili gužvi u saobraćaju.

Tražite grad u koji biste mogli da odete, a da tamo nema automobila? Evo gdje u Evropi da ga pronađete.

Ljubljana, Slovenija

Iako mnogi stari gradovi imaju pješačke zone u centru, zona bez automobila u Ljubljani prevazilazi to. Prostire se na 20 hektara i najveća je u Evropskoj uniji.

Nije oduvijek bilo tako. Slovenačka prestonica je 2007. godine najprije zatvorila 12 hektara za saobraćaj, a zatim je postepeno širila zonu do današnjih razmjera.

Danas možete biciklom ili pešice obilaziti brojne kafiće, muzeje i galerije, ili se provozati električnim urbanim vozićem između glavnih znamenitosti, poput Ljubljanskog zamka i Gradske kuće.

Githorn, Holandija

Smješten oko dva sata od Amsterdama, slikoviti gradić poznat kao "holandska Venecija" nema automobile. Njegovih oko 2.000 stanovnika kreće se kanalima, pješice ili biciklom.

Popularnost ovog gradića poslednjih godina naglo je porasla, pa umjesto klasičnih saobraćajnih gužvi sada možete zateći gužve na vodi. Ipak, kako većina posjetilaca dolazi samo na jednodnevni izlet, letnje gužve možete izbeći ako prenoćite i iznajmite čamac poslije 16 časova.

Kao alternativu, u blizini je i Dvarsgrakht (do kog se može stići i iznajmljenim čamcem), koji posjećuje znatno manje turista.

Čivita di Banđoređo, Italija

Smještena na vrhu brda iznad doline reke Tibar, Čivita di Banđoređo privlači posetioce dramatičnom lokacijom i srednjovjekovnom arhitekturom.

Do grada, udaljenog oko dva sata vožnje od Rima, stiže se isključivo strmom pješačkom pasarelom. Ulaz se naplaćuje, tri evra radnim danima i pet evra vikendom i praznicima. Prihod od ulaznica koristi se za očuvanje mesta koje se polako urušava usljed erozije.

Poput Githorna, i Čivita je popularna za jednodnevne izlete, pa je najbolje doći rano ujutru ili predveče kako biste izbjegli ljetnju gužvu.

Civita di Bagnoregio

Hidra, Grčka

Na grčkom ostrvu Hidra nisu zabranjeni samo automobili, već su gotovo sva vozila na točkovima, uključujući bicikle i motocikle, ovdje nedozvoljena.

I da nisu, teško biste ih koristili. Grad je organizovan oko luke, a ulice koje se strmo penju uz brdo mogu savladati samo magarci i konji ili sopstvene noge.

Za odlazak do drugih dijelova ostrva potrebno je rezervisati vodeni taksi.

La Grasiosa, Kanarska ostrva

Na samo 25 minuta trajektom od popularnog Lansarotea, La Grasiosa je pravo mjesto za bijeg od gužve i automobila.

Iako formalno nije potpuno bez vozila, na ostrvu nema asfaltiranih puteva, pa su jedina opcija 4x4 taksiji. Njihov broj je strogo ograničen, nema saobraćajnih gužvi i to retko kome smeta.

La Grasiosa je poznata po skrivenim plažama do kojih se stiže pešačenjem ili biciklom. Kako je ostrvo uglavnom ravno, obe opcije su pristupačne većini posjetilaca.

Sark, Kanalska ostrva

Na ostrvu Sark, u okviru Kanalskih ostrva, automobili su zabranjeni. Dozvoljeni su samo traktori, bicikli i kočije sa konjskom zapregom.

Ostrvo presjecaju pešačke staze, a brojne uvale i prirodni bazeni pružaju osveženje tokom leta.

Sark nema ni uličnu rasvetu, a 2011. godine proglašen je prvim ostrvom na svetu sa statusom "Dark Sky Island". Dovoljno je da podignete pogled ka nebu i shvatite koliko je svetlosno zagađenje odsutno, a za zaljubljenike u astronomiju tu je i opservatorija.

Sark

Zermat, Švajcarska

Planinsko mjesto Zermat decenijama je omiljena turistička destinacija zahvaljujući blizini planine Materhorn.

Kako bi se očuvao prepoznatljiv pogled i smanjilo zagađenje, uvedena je zabrana vozila koja emituju štetne gasove. Dozvoljeni su samo električni taksiji i autobusi. Sopstveni električni automobil ne možete dovesti, potrebno je da parkirate u obližnjem mjestu Teš, a zatim vozom nastavite do centra.

Mesto je dovoljno malo da ga obiđete pješice, ali možete iznajmiti i bicikl ili se odlučiti za vožnju kočijom sa konjskom zapregom.

