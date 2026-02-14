logo
Strašna nesreća u Hrvatskoj: Pješaci pretrčavali auto-put, dvoje stradalo

Strašna nesreća u Hrvatskoj: Pješaci pretrčavali auto-put, dvoje stradalo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Na auto-putu A3 Bregana–Zagreb–Lipovac dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a dvije teško povrijeđene.

Nesreća u Hrvatskoj stradali pješaci na auto putu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sinoć oko 21.45 časova na auto-putu A3 Bregana–Zagreb–Lipovac, u blizini mjesta Rajić kod Novske, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, dok su dvije zadobile teške tjelesne povrede.

Prema informacijama policije, do tragedije je došlo na južnoj kolovoznoj traci kada su tri muškarca i jedna žena, u svojstvu pješaka, pokušali da pretrče auto-put. U tom trenutku na njih su naletjela dva automobila.

Dvoje stradalo na licu mjesta, dvoje teško povrijeđeno

Dvojica muškaraca preminula su na mjestu nesreće. Jedan muškarac i jedna žena hitno su prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede. Putnik iz jednog od vozila zadobio je lakše povrede.

Tijela nastradalih prevezena su u Opštu bolnicu u Sisku, gdje je naređena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Auto-put bio zatvoren više od tri sata

Zbog uviđaja i uklanjanja posljedica nesreće, južna kolovozna traka auto-puta A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvorena za saobraćaj od 22.10 do 01.45 časova. Vozila su preusmjeravana na obilazne pravce preko županijske saobraćajnice.

Policija će o svim utvrđenim činjenicama podnijeti izvještaj nadležnom tužilaštvu.

(Blic/MONDO)

