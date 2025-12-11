logo
Detalji nesreće u Slavonskom Brodu: U bolnici preminule još dvije žene

Detalji nesreće u Slavonskom Brodu: U bolnici preminule još dvije žene

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Još dvije žene preminule su u bolnici u Slavonskom Brodu nakon što se jutros na Savi prevrnuo čamac sa migrantima, uglavnom iz Kine, rekao je rukovodilac Službe za granicu brodsko-posavske policijske uprave Ivica Ostrun.

Ostrun je rekao novinarima da je ranije u vodi pronađeno tijelo muškarca, prenose hrvatski mediji.

Žene su bili u teškom stanju i odvezene su u bolnicu, ali su preminule, pojasnio je Ostrun i dodao da se vjerovatno radi o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske.

On je naglasio da su ostale osobe stabilno i da se utvrđuje njihov identitet.

Ostrun je naveo da je ukupno bilo 14 osoba, 13 su migranti, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje.

U Savi je rano jutros stradala veća grupa migranata.

Policija je saopštila da je pod nadzorom državljanin BiH koji je krijumčario migrante preko Save.

(Srna)

