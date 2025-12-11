Detalji nesreće u Slavonskom Brodu: U bolnici preminule još dvije žene

Još dvije žene preminule su u bolnici u Slavonskom Brodu nakon što se jutros na Savi prevrnuo čamac sa migrantima, uglavnom iz Kine, rekao je rukovodilac Službe za granicu brodsko-posavske policijske uprave Ivica Ostrun.
Ostrun je rekao novinarima da je ranije u vodi pronađeno tijelo muškarca, prenose hrvatski mediji.
Žene su bili u teškom stanju i odvezene su u bolnicu, ali su preminule, pojasnio je Ostrun i dodao da se vjerovatno radi o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske.
On je naglasio da su ostale osobe stabilno i da se utvrđuje njihov identitet.
Ostrun je naveo da je ukupno bilo 14 osoba, 13 su migranti, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje.
U Savi je rano jutros stradala veća grupa migranata.
Policija je saopštila da je pod nadzorom državljanin BiH koji je krijumčario migrante preko Save.
(Srna)