Tragedija na Savi kod Broda: Prevrnuo se čamac sa migrantima, jedna osoba preminula, više povrijeđenih

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na rijeci Savi kod Slavonskog Brod rano jutros prevnuo se čamac sa većom grupom migranata, a prema posljednjim informacijama jedna osoba je preminula, a jedna je na reanimaciji.

Tragedija na Savi kod Broda: Prevrnuo se čamac sa migrantima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz policije Slavonskog Broda rečeno je da je policija na terenu bila od prve informacije koju su zaprimili, jutros oko 5.00 časova.

"Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutnim podacima jedna je osoba preminula, dok se druga nalazi na reanimaciji. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje", rečeno je u policiji.

Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opštu bolnicu "Dr Josip Benčević".

"Za sada smo primili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon ljekarske obrade koja je u toku", rekao je za hrvatske medije direktor brodske Bolnice Josip Samardžić.

