Kombi sletio s puta u Hrvatskoj, svi putnici se razbježali prije dolaska policije

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U mjestu Prerovac kod Ivanić-Grada rano jutros uočen je kombi koji je sletio sa puta, a prema informacijama s terena, osobe koje su se nalazile u vozilu pobjegle su prije dolaska policije.

saobraćajka u hrvatskoj, svi se razbježali prije dolaska policije Izvor: Shutterstock

Na mjesto nezgode stigli su policija i hitna pomoć koji nisu pronašli nikoga od putnika u vozilu.

Vozilo je imalo slovačke registarske oznake, a svjedoci navode da se radilo o automobilu nalik na transporter s velikim brojem sjedišta, kakav se često koristi za prevoz većih grupa ljudi.

Unutrašnjost je bila potpuno prazna, nije bilo nikakvih ličnih stvari, ali vidljivi tragovi pokazivali su da je unutra neko boravio.

Sagovornici portala "Indeks" sumnjaju da su u vozilu bili migranti.

Više informacija biće poznato tokom dana.

