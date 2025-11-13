logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska: Pronađeno ugljenisano tijelo pilota, avion letio na relaciji Zagreb - Rijeka

Hrvatska: Pronađeno ugljenisano tijelo pilota, avion letio na relaciji Zagreb - Rijeka

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pronađen je avion koji je nestao s radara, a nažalost u njemu je pronađeno izgorjelo tijelo pilota. Požar je ugašen, a istraga o uzroku pada je u toku.

Pronađen avion koji se srušio u Hrvatskoj Izvor: JVP Senj

Nakon što je prijavljeno da je avion nestao s radara tokom leta Rijeka-Zagreb-Rijeka, danas u 16:53 sati operativni centar civilne zaštite dobio je obavještenje o njegovom nestanku.

U 17:11 sati Županijski centar Gospić prijavio je pad aviona koji gori. Na teren su odmah upućeni policija, vatrogasci i hitna pomoć, a požar je ubrzo ugašen. Nažalost, pronađeno je izgorjelo tijelo pilota, koji je bio jedina osoba u avionu.

Kako se nezvanično saznaje, radilo se o manjem avionu, koji se, između ostalog, koristi i za gašenje požara. Istraga je u toku, a na lice mjesta stižu Agencija za istraživanje nesreća i druge nadležne službe.

Glavni istražitelj avionskih nesreća Danko Petrin ističe da su informacije još uvijek šture i da se čeka kompletan izvještaj o okolnostima nesreće.

(24 sata/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion nesreća Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ