Prve slike sa mjesta pada turskog aviona blizu granice sa Rusijom: Poginulo svih 20 članova posade (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Pojavile su se prve slike sa mjesta pada turskog vojnog aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana.

Prve slike sa mjesta pada turskog aviona blizu granice sa Rusijom: Poginulo svih 20 članova posade (Foto) Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svi članovi posade turskog vojnog transportnog aviona koji se srušio u utorak na granici Gruzije i Azerbejdžana su poginuli. Poginulo je ukupno 20 članova posade, a u međuvremenu su se pojavile prve fotografije sa mjesta nesreće, piše "CNN Turk".

Vojni transportni avion Herkules C-130 poletio je iz Azerbejdžana i krenuo je ka Turskoj kada se srušio na granici sa Gruzijom. Razlog pada letjelice zasad nije poznat.

Ubrzo nakon pada vojne letelice oglasio se predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Izrazio je saučešće porodicama poginulih i najavio je temeljnu istragu.

Preduzimaju se radnje da se što prije stigne do mesta gdje je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom”, poručio je Erdogan.

Pogledajte fotografije sa mesta pada turskog vojnog aviona

Kakav je avion Herkules C-130?

Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija “Lockheed Martin”. Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila.  

