Svi članovi posade poginuli su u padu turskog vojnog aviona.
Svi članovi posade turskog vojnog transportnog aviona koji se srušio danas na granici Gruzije i Azerbejdžana su poginuli, piše "Euronews". Poginulo je ukupno 20 članova posade.
Vojni transportni avion Herkules C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i krenuo je ka Turskoj kada se srušio na granici sa Gruzijom. Razlog pada letjelice zasad nije poznat.
Pogledajte fotografije transportnog aviona Herkules C-130
Poginuli svi članovi posade u padu turskog vojnog aviona
Ubrzo nakon pada vojne letjelice oglasio se predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Izrazio je saučešće porodicama poginulih i najavio je temeljnu istragu.
"Preduzimaju se radnje da se što prije stigne do mesta gde je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je Erdogan.
Turkish Ministry of National Defense: "Our C-130 military transport aircraft, which took off from Azerbaijan en route to Türkiye, has crashed on the Georgia–Azerbaijan border."— Salar (@WolfSphere)November 11, 2025
"Search and rescue operations have already begun in coordination with the relevant authorities.pic.twitter.com/nVkY4vdR1A
Kakav je avion Herkules C-130?
Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin". Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila.