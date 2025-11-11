logo
Poginuli svi članovi posade u padu turskog vojnog aviona

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Svi članovi posade poginuli su u padu turskog vojnog aviona.

Poginuli svi članovi posade u padu turskog vojnog aviona Izvor: x/printscreen/@Haber7

Svi članovi posade turskog vojnog transportnog aviona koji se srušio danas na granici Gruzije i Azerbejdžana su poginuli, piše "Euronews". Poginulo je ukupno 20 članova posade.

Vojni transportni avion Herkules C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i krenuo je ka Turskoj kada se srušio na granici sa Gruzijom. Razlog pada letjelice zasad nije poznat.

Pogledajte fotografije transportnog aviona Herkules C-130

Ubrzo nakon pada vojne letjelice oglasio se predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Izrazio je saučešće porodicama poginulih i najavio je temeljnu istragu.  

"Preduzimaju se radnje da se što prije stigne do mesta gde je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je Erdogan.

Kakav je avion Herkules C-130?

Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin". Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila. 

Tagovi

avion Turska

