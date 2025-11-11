logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srušio se turski vojni avion kod granice Azerbejdžana i Gruzije (Video)

Srušio se turski vojni avion kod granice Azerbejdžana i Gruzije (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Trenutno nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu.

Srušio se turski vojni avion Izvor: x/printscreen/@Haber7

Tursko ministarstvo odbrane danas je saopštilo da se jedan turski teretni vojni avion srušio u blizini granice Azerbejdžana i Gruzije. Ministarstvo odbrane je na društvenoj mreži X saopštilo da je avion C-130 poletio iz Azerbejdžana i da je bio na putu za Tursku.

Trenutno nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu. Turske vlasti su dodale da je pokrenuta spasilačka operacija u saradnji sa Azerbejdžanom i Gruzijom.

"Izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom"

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan odmah se oglasio povodom rušenja turskog teretnog aviona na granici Azerbejdžana i Gruzije.

"Preduzimaju se radnje da se što pre stigne do mjesta gdje je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je Erdogan.

Turski ninistar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja potvrdio je da je riječ o super masivnom avionu C130, poznatom kao Herkules.

"Sa velikom tugom sam saznao da je naš vojni kargo avion C130 Ministarstva odbrane, koji je dolazio iz Azerbejdžana u našu zemlju, pao na granici Gruzije i Azerbejdžana. Spasilačke akcije se nastavljaju. Telefonom sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Gruzije, gospodinom Gelom Geladžeom. On je, takođe, krenuo na mjesto nesreće. Razgovarao sam telefonom sa gruzijskim ministrom unutrašnjih poslova Gelom Geladžeom. Ministar je takođe na putu ka mjestu događaja", rekao je Ali Jerlikaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska avion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ