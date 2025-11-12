Sumnja se da je turski vojni avion navodno pao zbog sabotaže.

Izvor: x/printscreen/@Haber7

Turski vojni avion pao je na granici Gruzije i Azerbejdžana u utorak 11. novembra kada je stradalo svih 20 članova posade, a prema riječima vojnih stručnjaka, prve informacije kažu da je navodno uzrok pada letjelice sabotaža, piše "Turkish minute". Transportni avion Herkules C-130 je krenuo za Tursku kada se ubrzo srušio nakon poletanja.

Tehnički razlozi, problemi sa upravljanjem letelice i problemi povezani sa vremenskim nepogodama uvijek mogu da budu prisutni. Turski ministar odbrane Jašar Guler je izjavio da je avion nestao sa radara bez slanja signala i srušio se blizu grada Šignagha, oko pet kilometara od granice Azerbejdžana.

Vidi opis Izgubljen bez signala: Vojni stručnjaci sumnjaju da je pad turskog aviona uzrokovan sabotažom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Davit Kachkachishvili / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Davit Kachkachishvili / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Davit Kachkachishvili / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Preduzimaju se radnje da se što pre stigne do mjesta gdje je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan nakon nesreće.

Kakav je avion Herkules C-130?

Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija “Lockheed Martin”. Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila.