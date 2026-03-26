Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Buran dan za banjalučke vatrogasce: Gorio stambeni kontejner u Budžaku

Autor Haris Krhalić
0

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka imala je tokom jučerašnjeg dana i večeri izuzetno buran period sa nizom intervencija na različitim lokacijama širom grada i prigradskih naselja.

vatrogasci banjaluka Izvor: Vatrogasna brigada Banjaluka

Serija požara obuhvatila je stambene i pomoćne objekte, ali i značajne šumske površine. Dan je obilježila intervencija u samom centru grada, kada je oko 14.45 časova izbio požar u kotlovnici Hotela Bosna.

Najkasnija zabilježena akcija odigrala se u naselju Lazarevo, gdje su vatrogasci nešto poslije 23 časa gasili požar na stambenom kontejneru u Ulici Zmaj Ognjenog Vuka.

Pored objekata, vatrogasci su se borili sa vatrenom stihijom i na otvorenom prostoru, gdje je u kratkom vremenskom razmaku prijavljeno više požara.

Tokom poslijepodneva gorjela je šuma i nisko rastinje u ulici 4. krajiškog partizanskog odreda, dok su slične situacije zabilježene u naseljima Obrovac i Agino selo.

Uporedo sa šumskim požarima, ekipe su intervenisale na gašenju zapaljene garaže u Ivanjskoj, kao i na lokalizovanju vatre koja je zahvatila travnate površine u naseljima Bistrica i Debeljaci. Svi požari su stavljeni pod kontrolu zahvaljujući pravovremenom izlasku ekipa na teren.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ