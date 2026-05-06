AI "isprašio" ljekare u postavljanju dijagnoza? Harvardova studija iznijela nevjerovatne rezultate

Dok brojke slave vještačku inteligenciju, doktori sa prve linije fronta tvrde da tekstualni podaci o pacijentima nisu dovoljni.

Najnovija studija naučnika sa Harvarda, objavljena u časopisu Science, došla je do rezultata koji su uzdrmali medicinsku zajednicu - vještačka inteligencija je u određenim uslovima pokazala veću preciznost od doktora.

Istraživači su analizirali slučajeve 76 pacijenata iz hitne pomoći bolnice Beth Israel Deaconess. Uporedili su dijagnoze koje su dali ljekari internisti sa onima koje su izbacili OpenAI modeli o1 i 4o.

Da bi test bio objektivan, dijagnoze su proveravala dva nezavisna ljekara. Oni nisu znali čije rješenje ocijenjuju - ljudsko ili mašinsko. A rezultati su prilično neočekivani - model o1 je dao tačnu ili vrlo blisku dijagnozu u 67% slučajeva na prvoj trijaži.

Ljekari su u istim uslovima bili slabiji - od 50 do 55%.

Fascinantno je da vještačka inteligencija nije imala nikakvu prednost. Modelima su "servirani" sirovi podaci iz elektronskih kartona, bez ikakvog dodatnog doterivanja, baš onako kako su ih videli i sami ljekari.

AI se najbolje pokazao u trenucima najvećeg pritiska - na samom početku trijaže, kada ima najmanje podataka o pacijentu, a odluka mora da se donese odmah. Arđun Manrai sa Harvarda ističe da je novi model bukvalno "pomeo" sve prethodne verzije, ali i ljekarske standarde.

Ipak, ljekari sa prve linije fronta upozoravaju da su medijski naslovi o ovoj temi opasno "napumpani".

Glavna zamjerka je to što je AI testiran protiv internista, a ne protiv ljekara hitne pomoći koji su obučeni za specifičan haos u ambulanti. Specijalisti napominju da njihov primarni posao u hitnoj nije da odmah pogode naziv bolesti, već da se u "sekundi" prepoznaju stanje koje može trenutno da ubije pacijenta, prenosi TechCrunch.

Takođe, modeli su i dalje "slijepi" za sve što nije tekst. Oni ne mogu da osjete pacijenta, vide njegovu boju lica ili čuju boju glasa, što je u medicini često presudno.

Na kraju, ostaje neriješeno pitanje odgovornosti. Trenutno ne postoji nikakav propis koji kaže ko je kriv ako algoritam pogriješi u procjeni koja nekoga može koštati života.

Iako brojke idu u korist mašinama, naučnici su jasni: AI može biti vrhunski asistent, ali pacijenti u najtežim trenucima i dalje traže "ljudsku ruku" i podršku ljekara od krvi i mesa.