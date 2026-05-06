logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

AI "isprašio" ljekare u postavljanju dijagnoza? Harvardova studija iznijela nevjerovatne rezultate

AI "isprašio" ljekare u postavljanju dijagnoza? Harvardova studija iznijela nevjerovatne rezultate

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Dok brojke slave vještačku inteligenciju, doktori sa prve linije fronta tvrde da tekstualni podaci o pacijentima nisu dovoljni.

Vještačka inteligencija pokazala veću preciznost u dijagnostici na hitnom prijemu Izvor: Shutterstock

Najnovija studija naučnika sa Harvarda, objavljena u časopisu Science, došla je do rezultata koji su uzdrmali medicinsku zajednicu - vještačka inteligencija je u određenim uslovima pokazala veću preciznost od doktora.

Istraživači su analizirali slučajeve 76 pacijenata iz hitne pomoći bolnice Beth Israel Deaconess. Uporedili su dijagnoze koje su dali ljekari internisti sa onima koje su izbacili OpenAI modeli o1 i 4o.

Da bi test bio objektivan, dijagnoze su proveravala dva nezavisna ljekara. Oni nisu znali čije rješenje ocijenjuju - ljudsko ili mašinsko. A rezultati su prilično neočekivani - model o1 je dao tačnu ili vrlo blisku dijagnozu u 67% slučajeva na prvoj trijaži.

Ljekari su u istim uslovima bili slabiji - od 50 do 55%.

Fascinantno je da vještačka inteligencija nije imala nikakvu prednost. Modelima su "servirani" sirovi podaci iz elektronskih kartona, bez ikakvog dodatnog doterivanja, baš onako kako su ih videli i sami ljekari.

AI se najbolje pokazao u trenucima najvećeg pritiska - na samom početku trijaže, kada ima najmanje podataka o pacijentu, a odluka mora da se donese odmah. Arđun Manrai sa Harvarda ističe da je novi model bukvalno "pomeo" sve prethodne verzije, ali i ljekarske standarde.

Ipak, ljekari sa prve linije fronta upozoravaju da su medijski naslovi o ovoj temi opasno "napumpani".

Glavna zamjerka je to što je AI testiran protiv internista, a ne protiv ljekara hitne pomoći koji su obučeni za specifičan haos u ambulanti. Specijalisti napominju da njihov primarni posao u hitnoj nije da odmah pogode naziv bolesti, već da se u "sekundi" prepoznaju stanje koje može trenutno da ubije pacijenta, prenosi TechCrunch.

Takođe, modeli su i dalje "slijepi" za sve što nije tekst. Oni ne mogu da osjete pacijenta, vide njegovu boju lica ili čuju boju glasa, što je u medicini često presudno.

Na kraju, ostaje neriješeno pitanje odgovornosti. Trenutno ne postoji nikakav propis koji kaže ko je kriv ako algoritam pogriješi u procjeni koja nekoga može koštati života.

Iako brojke idu u korist mašinama, naučnici su jasni: AI može biti vrhunski asistent, ali pacijenti u najtežim trenucima i dalje traže "ljudsku ruku" i podršku ljekara od krvi i mesa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vještačka inteligencija medicina openAI

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS