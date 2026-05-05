Put do dostupne terapije: Definisani naredni koraci za uvođenje medicinskog kanabisa u BiH

Usaglašeni zaključci sa okruglog stola "Kanabis u medicinske svrhe – put prema dostupnoj terapiji u Bosni i Hercegovini".

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnim zdravstvenim institucijama usaglašene zaključke sa okruglog stola o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, čime su precizno definisani naredni koraci za uspostavljanje zakonski uređenog, sigurnog i medicinski utemeljenog sistema dostupnosti ove terapije pacijentima u BiH.

Ovim zaključcima je jasno naznačeno da se predstojeći operativni koraci prvenstveno odnose na nadležna entitetska ministarstva zdravstva, Odjeljenje za zdravstvo Brčko distrikta, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i na strukovne organizacije ljekara i farmaceuta.

Podsjećamo, čitav proces je suštinski pokrenut nakon što je Savjet ministara Bosne i Hercegovine 29. decembra prošle godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, uklonio ključnu zakonsku prepreku za medicinsku upotrebu kanabisa. Tom odlukom je konačno okončan višegodišnji zastoj u regulisanju ovog pitanja, ali je za stvarnu dostupnost terapije pacijentima na terenu neophodno donijeti niz provedbenih propisa i stručnih smjernica na nivou svih nadležnih zdravstvenih institucija.

Registri, doze i ovlaštene apoteke

Sljedeći najvažniji koraci podrazumijevaju izmjene podzakonskih akata kojima će se urediti propisivanje i izdavanje lijekova koji sadrže kontrolisane supstance. Nadležne institucije sada imaju zadatak da definišu koje će specijalnosti ljekara biti ovlaštene da propisuju terapiju, te da uspostave precizne registre ljekara i pacijenata uz određivanje dozvoljenih doza i farmaceutskih oblika lijekova.

Pored toga, nužno je utvrditi mrežu referentnih apoteka koje će biti zadužene za izdavanje terapije, uz obezbjeđivanje strogog sistema nadzora i praćenja njene primjene. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u ovom procesu treba da izradi farmakopejsku monografiju za ekstrakt kanabisa kao zakonski obavezujući dokument koji definiše standarde kvaliteta za svaku pojedinu ljekovitu ili pomoćnu tvar.

Međunarodni zahtjevi i uloga struke

U postupku odobravanja uvoza potrebnih količina konoplje, Međunarodni odbor za kontrolu narkotika zatražio je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dostavljanje teksta pravnog akta koji definiše regulatorni okvir za primjenu ovih proizvoda u medicini. Taj dokument mora sadržavati jasan pregled zdravstvenih stanja koja će se tretirati ovom terapijom, procijenjen broj pacijenata i ljekara, kao i definisane farmaceutske oblike u kojima će se konoplja koristiti. Istovremeno, strukovne organizacije ljekara i farmaceuta dužne su da izrade kliničke smjernice usklađene sa evropskim standardima i uspostave sistem kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika kroz stručne programe iz oblasti farmakologije kanabinoida.

Ministarstvo civilnih poslova BiH najavilo je da će nastaviti da koordiniše ove aktivnosti i pruža administrativnu podršku kako bi se proces nastavio bez nepotrebnih zastoja, omogućavajući pacijentima pristup terapiji uz strogi medicinski nadzor.

"Odlaganje se ne može opravdati ljudski"

Ministar civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak naglasila je da se od svih učesnika očekuje efikasno i odgovorno djelovanje u narednom periodu.

"Očekujemo od svih da u idućem razdoblju djeluju učinkovito i odgovorno, dakle bez daljnjeg odlaganja, kako bi terapija postala dostupna onima kojima je potrebna. Svako daljnje odlaganje u ovom procesu ne može se opravdati ni pravno, ni stručno, a najmanje ljudski", izjavila je ona, saopšteno je iz resornog ministarstva.