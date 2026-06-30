Mjesto u kojem noćenje košta 10.000 evra: Skriveni biser Kvarnera spaja luksuz, prirodu i tradiciju

Medveja, malo mjesto na Kvarneru, privlači goste luksuznim vilama, prelijepom prirodom, planinarskim stazama i autentičnom ribarskom tradicijom.

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Između Lovrana i Mošćeničke Drage, na granici Kvarnera i Istre, smjestila se Medveja, malo primorsko mjesto koje posljednjih godina privlači sve više gostiju zahvaljujući spoju netaknute prirode, luksuznog smještaja i očuvane tradicije.

Zbog položaja ispod kanjona koji od Lovranske Drage vodi prema moru, Medveja nema mnogo prostora za širenje, ali se intenzivno razvija njeno zaleđe. Grade se moderne kuće za odmor s bazenima i pogledom na more, namijenjene gostima veće platežne moći.

Jedna od njih nalazi se u naselju Kali, iznad medvejske uvale. Riječ je o modernoj vili sa pet spavaćih soba i sedam kupatila, čiji boravak spada među najskuplje na Jadranu. Na Bookingu se može rezervisati isključivo za najmanje četiri noći, a takav boravak u julu košta oko 10.000 evra.

Područje Lovrana i njegove okoline poznato je i po austrougarskoj arhitekturi. Na ovom dijelu obale nalazi se oko 180 austrougarskih vila. Neke su poslužile kao filmske lokacije, pojedine su pretvorene u hotele i apartmane, dok su druge ostale privatne rezidencije sačuvane u izvornom obliku.

Među njima je i vila Castello u Medveji, koja je nekada bila ljetna rezidencija porodice Todorić. Osim luksuznog smještaja, u mjestu je dostupan i klasični apartmanski smještaj, dok poseban pečat Medveji daje auto-kamp koji je zadržao tradicionalni koncept kampovanja, s parcelama za kamp-prikolice i šatore.

Mještani nastoje da sačuvaju autentični duh mjesta, pa lokalno udruženje građana organizuje retro ribarske večeri kojima oživljava vrijeme kada je ribarstvo predstavljalo jedan od glavnih izvora prihoda stanovništva. Tokom ljeta ponudu dodatno obogaćuju sadržaji poput vodenog parka.

Do vrha Učke za pet i po sati

Iz Medveje polazi nekoliko pješačkih i planinarskih staza koje vode prema Parku prirode Učka. Do najvišeg vrha, Vojaka, potrebno je oko pet i po sati hoda.

Iznad mjesta nalazi se i poznato penjalište koje je proslavio češki penjač Adam Ondra, jedan od najboljih sportskih penjača na svijetu. On je svojim pratiocima poručio da mu je penjanje po medvejskim liticama bilo jedno od najboljih sportskih iskustava u životu.

S obzirom na to da je Kvarner 2026. godine Evropska regija gastronomije, Medveja je dio te turističke priče.

"Zaista imamo dobre turističke rezultate, ali još nemamo, niti želimo, masovni turizam. Više radimo na kvalitetu nego na kvantitetu i trudimo se da popunimo postojeće smještajne kapacitete. Upravo je to naša velika prednost, što su gosti prepoznali", rekla je Zvjezdana Klobučar Filčić.

(Večernji list/MONDO)