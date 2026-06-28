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Pakleno jutro u Hrvatskoj: Već u sedam časova izmjereno više od 30 stepeni

Pakleno jutro u Hrvatskoj: Već u sedam časova izmjereno više od 30 stepeni

Autor Dragana Božić
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U više mjesta u Hrvatskoj jutros je u 7.00 časova izmjereno više od 30 stepeni Celzijusovih, a Dubrovnik je bio najtopliji.

U Hrvatskoj u 7 ujutro temperatura iznad 30 stepeni Izvor: Shutterstock/Guenter Albers

U Dubrovniku je izmjereno 30,8 stepeni Celzijusovih, u Lastovu 30,4, u Splitu na aerodromu 30, a 29,8 na splitskom Marjanu, prenose hrvatski mediji.

Hidrometeorološki zavod Hrvatske za danas je zbog visoke temperature izdao crveno upozorenje za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a za ostatak zemlje narandžasto.

Visoka temperatura donijela je u Hrvatsku toplotni talas koji je zahvatio veliki dio Evrope. 

(Srna)

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Tagovi

Hrvatska vrućina toplotni talas

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