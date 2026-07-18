Turisti mijenjaju navike: Ovo je 10 evropskih destinacija koje ovog ljeta svi obilaze usput

Sve više putnika odlučuje da putovanje pretvori u dio odmora, pa umjesto direktnog odlaska do krajnje destinacije usput obilazi istorijske gradove, prirodne ljepote i znamenitosti. Evo i kojih 10 evropskih lokacija je ovog ljeta među najtraženijim za kratko zadržavanje.

Izvor: Antonio Balasco / imago stock&people / Profimedia

Sve više turista mijenja dosadašnje navike i umjesto da putovanje posmatra isključivo kao prelazak od jedne do druge destinacije, usput pravi pauze kako bi obišli istorijske gradove, znamenitosti i prirodne ljepote koje se nalaze između glavnih turističkih centara.

Prema podacima platforme Daytrip, koja organizuje prevoz automobilom između gradova, putnici sve češće biraju da duža putovanja podjele na nekoliko kraćih etapa i tako upoznaju mjesta koja su ranije uglavnom zaobilazili.

Na osnovu ljetnjih rezervacija, pretežno američkih turista koji putuju Evropom, sastavljena je lista deset najpopularnijih destinacija za usputni obilazak.

Na vrhu liste nalazi se italijanska Pompeja, jedan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svijetu i lokalitet pod zaštitom Uneska.

Ovaj antički grad, koji je uništen u erupciji Vezuva 79. godine nove ere, udaljen je manje od sat vremena vožnje od Napulja, Sorenta i Ravela, zbog čega predstavlja idealnu stanicu tokom putovanja južnom Italijom.

Pompeja

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Iz kompanije Daytrip preporučuju da se Pompeja obilazi rano ujutru, posebno tokom ljetnjih mjeseci, kako bi se izbjegle velike vrućine i gužve. Posetiocima savjetuju da ponesu dovoljno vode, zaštitu od sunca i udobnu obuću, jer na lokalitetu ima veoma malo hlada.

Za obilazak najvažnijih dijelova Pompeje potrebno je oko četiri sata, dok oni koji imaju više vremena mogu da posjete i obližnji Vezuv. Šetnja do ivice kratera pruža spektakularan pogled na Napuljski zaliv.

Deset najpopularnijih usputnih destinacija u Evropi ovog ljeta:

1. Pompeja, Italija

2. Obiduš, Portugal

3. Češki Krumlov, Češka

4. Mostar, Bosna i Hercegovina

5. Koimbra, Portugal

6. Aveiro, Portugal

7. Nacionalni park Plitvička jezera, Hrvatska

8. Ston, Hrvatska

9. Stounhendž, Engleska

10. Bratislava, Slovačka

Bratislava

Izvor: Shutterstock/ Offthecouchexperience

Prema ocjeni stručnjaka iz kompanije Daytrip, sve više putnika želi da i samo putovanje bude dio odmora, umjesto da sate provedene u vožnji smatra izgubljenim vremenom.

Zbog toga raste interesovanje za manje poznate gradove, istorijske lokalitete, UNESCO-ovu baštinu i prirodne atrakcije koje se nalaze između glavnih turističkih destinacija.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)