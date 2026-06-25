Najbolje evropske destinacije za one koji vole svježe ljeto

Prilikom rangiranja uzimani su u obzir prosječne dnevne i noćne temperature tokom avgusta, temperatura mora, površina pod šumama, gustina naseljenosti i mogućnost boravka u prirodi, odnosno kampovanja van zvaničnih kampova.

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Dok se Evropa suočava sa još jednim ljetom sa natprosječno visokim temperaturama, sve više turista bira odmor u hladnijim krajevima. Novi indeks turističke aplikacije Polarsteps otkriva koje evropske zemlje nude najprijatnije uslove za letovanje daleko od vrućina.

Trend poznat kao "coolcation" - odmor u destinacijama sa svježijom klimom, posljednjih godina postaje sve popularniji, a najnovije istraživanje pokazuje da je više od trećine britanskih turista ove godine namjerno izabralo hladnije destinacije za ljetnji odmor.

Island najbolji izbor za bekstvo od letnjih vrućina

Prema novom Indeksu ljetnjeg predaha od vrućina, prvo mjesto zauzeo je Island sa ukupno 83,81 poen od mogućih 100.

Ovu sjevernu ostrvsku zemlju izdvajaju prosječne dnevne temperature u avgustu od svega 10,7 stepeni, svježe noći sa prosjekom od 8,1 stepen, veoma mala gustina naseljenosti i mogućnost kampovanja u prirodi.

Island

Izvor: Shutterstock

Ljubitelji osvježavajućeg kupanja mogu da uživaju i u jednim od najhladnijih morskih voda u Evropi, koje u okolini Akurejrija tokom avgusta imaju prosječnu temperaturu od svega 9,5 stepeni.

Finska i Norveška odmah iza lidera

Drugo mjesto pripalo je Finskoj, koja se posebno istakla bogatstvom prirode. Gotovo tri četvrtine teritorije ove zemlje prekriveno je šumama, dok se prosječna temperatura u avgustu kreće oko prijatnih 17 stepeni, što je čini idealnom za planinarenje, biciklizam i aktivnosti na otvorenom.

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Na trećem mjestu nalazi se Norveška, poznata po blagim ljetnjim temperaturama i ledenim morskim vodama. U mjestu Ni-Olesund temperatura mora tokom avgusta u prosjeku iznosi svega 5,3 stepena, što predstavlja jedan od najhladnijih rezultata u Evropi.

Baltičke zemlje sve popularnije među turistima

Četvrto mesto zauzela je Švedska, sa prosječnom dnevnom temperaturom od oko 17 stepeni tokom avgusta. Velike šumske površine i pravo slobodnog kretanja kroz prirodu dodatno doprinose njenoj privlačnosti.

Među deset najboljih destinacija našle su se i Estonija, Letonija i Litvanija, što potvrđuje da baltičke zemlje postaju sve interesantnija alternativa turistima koji žele prijatnije temperature, ali ne žele da putuju sve do Skandinavije.

Za one koji žele i sunce i osvježenje

Istraživači navode da su atlantske obale Francuske, Španije i Portugala odličan izbor za putnike koji žele toplo vrijeme, ali i mogućnost brzog rashlađivanja.

Zahvaljujući uticaju Atlantskog okeana, temperatura mora u pojedinim delovima ovih zemalja ostaje relativno niska čak i tokom ljeta.

Tako su među najhladnijim morskim kupalištima u Evropi zabilježeni francuski Portsal sa prosječnih 15,1 stepen, kao i španska A Guarda i portugalska Vijana do Kaštelo, gdje temperatura mora iznosi oko 16,6 stepeni.

Top 10 evropskih destinacija za beg od ljetnjih vrućina:

Island - 83,81 poen

Finska - 77,02 poena

Norveška - 76,06 poena

Švedska - 75,14 poena

Estonija - 72,18 poena

Letonija - 68,37 poena

Litvanija - 65,27 poena

Švajcarska - 60,10 poena

Irska - 54,44 poena

Ujedinjeno Kraljevstvo - 50,74 poena

Prilikom rangiranja uzimani su u obzir prosječne dnevne i noćne temperature tokom avgusta, temperatura mora, površina pod šumama, gustina naseljenosti i mogućnost boravka u prirodi, odnosno kampovanja van zvaničnih kampova.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)