Od adrenalina do porodičnog odmora: Jahorina otvorila ljetnu sezonu

Na Jahorini je danas otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti.

Izvor: Srna

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Igor Žiljak rekao je da je za ovu ljetnu turističku sezonu za sve građane iz zemalja bivše Jugoslavije pripremljen popust od 50 odsto, kao i porodična karta koja će koštati 75 KM.

"Porodična karta je 75 KM gdje će jedan član porodice sa djetetom moći koristiti sve sadržaje i imati besplatan ručak u cijeni karte u našem `Olimp baru`", naveo je Žiljak na konferenciji za novinare.

On je izrazio nadu da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90 dana, biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini.

Direktor Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajčić rekao je da je Jahorina najvažniji reusrs u kojim se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista.

Naglasio je da gradska Turistička organizacija, Olimpijski centar, Udruženje hotelijera, te opštine Pale i Trnovo treba da nastave da rade zajedno na promociji Jahorine.

On je dodao da je gradska Turistička organizacija raspisala javnu nabavku za izgradnju "Vija ferate" na Jahorini na području opštine Trnovo i da se nada da će do kraja ljetne sezone biti završena čime će olimpijska ljepotica dobiti još jedan ljetni turistički sadržaj.

(Srna)