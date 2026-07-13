Gdje ćete na ljetovanju dobiti najviše za svoj novac? Ovo je ubjedljivo najpovoljnija evropska destinacija

Analiza cijena u evropskim turističkim destinacijama otkriva da je Turska najjeftinija, dok Portugal nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Klement Grgic/xbrchx/Shutterstock

Juronjuz Biznis uradio je analizu cijena u sedam najpopularnijih evropskih turističkih destinacija. Analiza je pokazala da je Turska ukupno najjeftinija, ali i najskuplja kada je riječ o alkoholu, dok Portugal nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta kada su u pitanju smještaj i restorani.

Uporedili su podatke Eurostata o nivoima cena za različitu robu i usluge, ali je važno napomenuti da podaci predstavljaju nacionalne prosjeke, a ne cijene u turističkim centrima, koje mogu biti znatno više.

Ukupni nivoi cijena: Turska najpovoljnija

Za poređenje ukupnih troškova koristi se Indeks nivoa cena finalne potrošnje domaćinstava (HFCE), koji obuhvata više od 2.000 proizvoda i usluga. Pojednostavljeno, ako korpa roba i usluga u prosjeku u EU košta 100 evra, u Turskoj za nju treba izdvojiti samo 59,6 evra, što je 40,4% manje od prosjeka Evropske unije.

Među posmatranim zemljama najskuplja je Francuska sa 100,3 evra, neznatno iznad prosjeka EU. Sve ostale zemlje su ispod prosjeka: Italija (97,1 evro), Španija (91,6 evra), Grčka (87,4 evra), Portugal (86,6 evra) i Hrvatska (78,4 evra).

Restorani i hoteli

Kada je riječ o cenama u restoranima i hotelima, što je za turiste jedna od najvažnijih stavki, Francuska je ponovo najskuplja sa indeksom 116.

To znači da usluge koje u EU u proseku koštaju 100 evra, u Francuskoj koštaju 116 evra. Sledi Italija sa indeksom 110,8. Najpovoljniji je Portugal, gde ista korpa usluga košta 73,6 evra, odnosno 26,4% manje od prosjeka EU. Turska je takođe povoljna sa indeksom 78,3. Hrvatska je sa indeksom 89,6 nešto skuplja od Grčke (86,1) i Španije (85,4).

Cijene hrane

Cijene hrane prilično su ujednačene u većini posmatranih zemalja, sa izuzetkom Turske. Najskuplja je Francuska, gdje korpa hrane koja u EU košta 100 evra vrijedi 107,9 evra. U Turskoj ista korpa košta svega 75,6 evra. Osim Turske, jedino je Španija ispod prosjeka EU sa cijenom od 94,6 evra, dok su u ostalim zemljama cijene nešto više.

Alkoholna i bezalkoholna pića

Najveće razlike u cijenama uočljive su kod alkoholnih pića.

Turska se izdvaja kao ubjedljivo najskuplja destinacija, gdje alkohol košta više nego dvostruko u odnosu na prosjek EU, sa indeksom cijena od 210,2. Na drugom mjestu je Grčka sa indeksom 154, a zatim Hrvatska sa indeksom 133,9. S druge strane, najjeftinija je Italija sa indeksom 81,9, dok je i Španija ispod prosjeka EU sa indeksom 90,1.

Cijene u Francuskoj (100,9) i Portugalu (107,1) blizu su evropskog prosjeka. Kada je riječ o bezalkoholnim pićima, razlike su manje, a cijene se kreću od indeksa 81,8 u Italiji do 133,5 u Hrvatskoj.

Duvan i javni prevoz

Nivoi cena duvanskih proizvoda znatno se razlikuju.

U Turskoj korpa koja u EU košta 100 evra vrijedi svega 25,4 evra, dok u Francuskoj košta 191,1 evro. Sve ostale zemlje su ispod prosjeka EU, ali nijedna nije ni približno jeftina kao Turska. Druga najjeftinija je Hrvatska sa cijenom od 64,6 evra.

Kada je riječ o javnom prevozu, Turska je najpovoljnija sa indeksom 68,3, dok jedino Francuska (112,8) premašuje prosjek EU. Portugal, Španija i Hrvatska bilježe indeks od oko 80.

Cijene morskih plodova

Za ljubitelje morskih plodova razlike u cenama relativno su male. Kreću se od 95,4 evra u Portugalu do 112,7 evra u Grčkoj za korpu koja na nivou EU vrijedi 100 evra.

Treba napomenuti da ovo poređenje ne uzima u obzir prihode pojedinaca ili porodica. Zbog toga putnicima iz zemalja sa višim primanjima razlike u cijenama možda neće djelovati toliko značajno kao onima koji dolaze iz zemalja sa nižim primanjima.

(Index/MONDO)