Od skrivenih uvala do popularnih plaža: Najisplativije ljetne destinacije za ovu sezonu

Objavljena je lista najpovoljnijih ljetovališta u Evropi koja ne opterećuju previše budžet, a neka od njih nude i iznenađujuće niske cijene smještaja.

Novo istraživanje pokazalo je koje su najisplativije ljetnje destinacije u Evropi, gdje se noćenja mogu naći već od oko 40 evra. To su dobre vijesti za sve koji planiraju letnji odmor uz ograničen budžet.

Na vrhu liste nalaze se destinacije u Grčkoj, Hrvatskoj i Portugalu, a stručnjaci savjetuju da se rezervacije obave na vrijeme, prije nego što cijene avio-karata dodatno porastu.

Analizu je sprovela kompanija Hoppa, koja se bavi transferima sa aerodroma, a kriterijumi su uključivali i prosječne cijene hotela sa tri zvjezdice.

Hrvatska: Kašjuni, Bačvice i Kolovare

Među najpovoljnijim evropskim letovalištima našle su se i tri lokacije u Hrvatskoj, dve u Splitu i jedna u Zadru.

Plaža Kašjuni u Splitu ima prosječnu cijenu noćenja oko 65 evra. Reč je o šljunkovitoj plaži poznatoj po čistom i mirnom moru, prelijepim pogledima i dobrim uslovima za ronjenje. Posjetioci je često opisuju kao mirno mjesto idealno za plivanje i opuštanje.

Druga splitska plaža na listi su Bačvice, gdje je prosječna cijena smještaja takođe oko 65 evra. Ova plaža poznata je po dugom sunčanom periodu tokom ljeta i kombinaciji odmora i noćnog života, pa je popularna i među mlađim turistima.

U Zadru se nalazi plaža Kolovare, gdje noćenje u prosjeku košta oko 69 evra. Ova plaža važi za jednu od najsunčanijih, sa gotovo 13 sati sunca dnevno tokom ljeta. Blizina centra grada, kafića i prodavnica čini je praktičnim izborom za turiste, a pogodna je i za porodice.

Grčka: Faliraki, Agija Marina, Platanijas i Mirtos

Najpovoljnija destinacija na listi je Faliraki na Rodosu, gdje noćenje u prosjeku iznosi oko 42 evra. Osim pristupačnih cijena, poznat je i po veoma stabilnom i sunčanom vremenu tokom ljeta.

Na Kritu se nalaze Agija Marina i Platanijas, gdje hoteli u proseku koštaju oko 70 evra po noćenju. Ove lokacije nude dugačke peščane plaže, dobru turističku infrastrukturu i brojne restorane. U Platanijasu se ležaljke mogu iznajmiti već od oko osam evra.

Na listi je i čuvena plaža Mirtos na Kefaloniji, gdje noćenje u prosjeku košta oko 71 evro. Ova plaža je okružena liticama i poznata po spektakularnom tirkiznom moru i jedinstvenom pejzažu.

Portugal: Faro, Roša, Falesija i Tamariz

U Portugalu se među najpovoljnijim destinacijama izdvajaju Praja de Faro, Praja da Roša, Praja da Falesija i Tamariz.

Praja de Faro ima prosječnu cijenu hotela oko 69 evra i popularna je zbog blizine aerodroma i blage klime.

Praja da Roša poznata je po visokim liticama i širokoj plaži, a smještaj takođe u prosjeku košta oko 69 evra.

Praja da Falesija u Algarveu važi za jednu od najljepših plaža u Evropi, poznata po crvenim liticama i dugoj obali od preko šest kilometara. Hoteli u okolini koštaju oko 74 evra.

Listu zatvara plaža Tamariz u Kaskaišu, gdje noćenje u prosjeku iznosi oko 74 evra. Nalazi se blizu željezničke stanice i poznata je po čistoj vodi, finom pijesku i ljepim zalascima sunca.

