Ove godine biramo bliže, sigurnije i jeftinije: Najtraženije destinacije u banjalučkim putničkim agencijama

Rast cijena i globalne krize utiču na planiranje godišnjih odmora, ali interesovanje za ljetovanja ne opada. Turističke agencije iz Banjaluke otkrivaju koje su destinacije najtraženije i koliko su porasle cijene aranžmana.

Kriza na Bliskom istoku, ali i rat u Ukrajini donijeli su cijelom svijetu nove izazove i probleme, koji se odražavaju i na svakodnevni život običnih ljudi. Jedna od najvidljivijih posljedica je globalni rast cijena goriva, koji je doveo do poskupljenja svega ostalog, pa i putovanja.

Organizacija ljetovanja ove godine zahtjevnija je nego prethodnih, pa se većina građana odlučuje na bliže i sigurne destinacije, ali ima i onih koji neće dozvoliti da im bilo šta pokvari zasluženi odmor.

Pitali smo nekoliko banjalučkih turističkih agencija koje destinacije se najviše traže, imaju li ponude za one "plićeg džepa", te da li su rasle cijene aranžmana u odnosu na prošlu godinu.

"S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, većina putnika bira neke bliže destinacije, pa najviše upita imamo za Hrvatsku. Smatramo da potražnja za Hrvatskom preovladava i zbog cijena, popusta za djecu, kao i zbog cjelokupne ponude koja uključuje i doručak i boravišnu taksu, te putnici zaista mogu da uživaju u odmoru.

Nešto s čim se dosad nismo susretali jesu pitanja poput "Da li je sigurno putovanje?", "Šta ako i kod nas dođe do neprilika?" i slično, što opet proizilazi iz straha izazvanim trenutnom političkom situacijom. Takođe, neki od putnika znaju da pozovu, raspitaju se o aranžmanu i ostave finalnu rezervaciju za kasnije dok ne vide, kako i sami kažu, u kom pravcu će se odvijati stanje", kažu iz agencije DIV Travel.

Ističu da imaju različite olakšice, poput plaćanja na rate, jednodnevne izlete na more, kao i fleksibilne načine otplate.

U agenciji Sebastijan kažu da su Hrvatska i Crna Gora najtraženije i ove godine, kao i Grčka i Turska.

"Najpovoljnija ponuda sa organizovanim prevozom i sedam noćenja sa uključenom uslugom polupansiona (doručak i večera) u sezoni iznosi 884 KM. Smještaj je obezbijeđen u Vili Mediteran u Igalu. Takođe, jedna od povoljnijih ponuda je smještaj u hotelu Medena 3* u Trogiru. Hotel nudi uslugu all inclusive te besplatan boravak za jedno dijete do 12 godina koje spava na pomoćnom ležaju, a 50% popusta za drugo dijete do 8 godina koje spava na ležaju sa roditeljima", kažu iz Sebastijana.

Ističu da je većina hotelijera nudila popuste do 20% zaključno sa 31.03. tako da su se mnogi odlučili za rezervacije aranžmana prije isteka ponuđenih popusta.

“U ponudi su i daleke destinacije, a izdvajamo putovanje u Singapur, Bali i Maleziju u trajanju od 12 dana. Cijene su u odnosu na prošlu godinu porasle za 10% do 20% u zavisnosti od odabrane destinacije. Politička situacija u svijetu nije uticala na prodaju ljetnih aranžmana. Jedino smo obustavili prodaju aranžmana za Bliski Istok", naglasili su iz agencije Sebastijan.

U agenciji Kompas Tours takođe nude nekoliko jeftinijih, ali atraktivnih opcija.

"Ovog ljeta u našoj agenciji najtraženije destinacije su: Hrvatska - sopstveni prevoz, Turska - avionom iz Banjaluke, Grčka - avionom i autobusom iz Banjaluke, kao i Egipat avionom iz Sarajeva. Građanima sa ograničenim budžetom preporučujemo privatni smještaj u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Kao posebnu ponudu za porodice izdvajamo Tursku, avionom iz Banjaluke gdje djeca imaju besplatan boravak u nekim hotelima", ističu iz ove agencije.

Kada je o neobičnim destinacijama riječ, u ponudi su neke zaista zanimljive ture.

"Kao generalni zastupnik touroperatora Rocket Dreams za naš region, putnicima nudimo malo neobičnije i rekla bih neuobičajenije destinacije: Transsibirska željeznica, SAD - Route 66, Sjeverna Koreja, Alžir, Etiopija, Libija, Namibija, Uganda i Ruanda, Brazil i Argentina, Čile, Peru i Bolivija, Venecuela", kažu iz Kompasa za MONDO.

Kada je riječ o poskupljenjima, dodaju da su cijene rasle u odnosu na prošlu godinu, ali da razlika nije neuopbičajena.

“Trenutna politička situacija u svijetu nas je samo primorala da budemo još precizniji u planiranju i dodatno ojačamo podršku klijentima. Interesovanje za ljetovanje je jednako kao i prošle godine”, dodaju.

Od posebnih ponuda izdvojili su avio aranžmane za Siciliju (avionom iz Zagreba 25. avgust i 13. oktobar), kao i avio aranžmane za Maltu sa letom iz Zagreba.

Agencija Rio Travel ima nešto drugačiji pristup putovanjima.

"Mi smo pomalo specifični jer ne radimo baš klasična putovanja, te obično prodajemo samo dalje destinacije. Shodno tome i činjenici da je klima preko ljeta obično prilično nepovoljna na dalekim destinacijama, ljeto je period kada najmanje radimo i većina prodaje i tura se obično dešava u periodu septembar - april. Ali, u ovom periodu radimo turu za Ikariju, jednu od pet plavih zona, odnosno mjestu sa najdugovječnijom populacijom na planeti, sa ciljem učenja o lokalnom životu i navikama tamošnjih ljudi", kaže vlasnik agencije Robert Dacešin za MONDO.

Neobičnih destinacija u njihovoj ponudi ne nedostaje.

"Usudio bih se reći da smo jedina agencija na Balkanu, ako ne i na svijetu koja je prošle godine realizovala turu putovanja Zapadnom Afrikom, tokom koje smo obišli Mauritaniju, Senegal i Gambiju i tu turu ponavljamo ove godine. S obzirom na kompleksnost i logistiku te regiju, malo ko se usuđuje da pokuša nešto ovako, ali smo smatrali da sve tri zemlje, nude nešto specifično. Mauritanija, tu pustinjsku Afriku i vajb beduina, Senegal divlju crnu Afriku, dok Gambija nudi prekrasne plaže i životinje. Izdvojio bih još i turu istočnom Afrikom gdje imamo Etiopiju i Džibuti, kao i turu neistraženom Kinom i obilaskom njenih skrivenih gradova", dodaje Robert.

Dodaje da se cijene ove godine nisu mijenjale.

"Iako smo nova agencija koja posluje tek od prošle godine, trudili smo se da uprkos poskupljenju cijena letova, zadržimo iste cijene kao i prošle godine, tako da se ništa nije mijenjalo".

Na pitanje da li su se ove godine susreli s nekim novim izazovima odgovara:

"Problemi se pojavljaju iz dana u dan. Recimo, imali smo rasprodate dvije ture za Iran, koje se iz objektivnih razloga nisu desile. Turu za Kubu smo isto tako morali otkazati, jer je u zemlji nestalo goriva i shodno tome nije bilo moguće realizovati planirane aktivnosti. Jedva smo uspjeli spasiti i putovanje u Kinu za koju smo imali dvije rasprodate grupe, ali letove preko Dohe, te nakon što je ispao rat na Bliskom istoku, tražili smo novu turu te na kraju letjeli preko Budimpešte.

Ono što moram napomenuti je da smo za ovu turu otišli dosta u minus, jer su novi letovi bili dosta skuplji, ali nam je bilo u cilju da putnici koji su isplanirali svoj godišnji i radovali se putovanju, na kraju odu na njega”.

Iako su globalne krize, ratovi i rast cijena značajno promijenili način planiranja odmora, interesovanje građana za ljetovanja ne jenjava. Većina putnika ove godine bira bliže i sigurnije destinacije poput Hrvatske i Crne Gore, dok dio avanturista i dalje traži egzotična i nesvakidašnja putovanja. Turističke agencije ističu da su građani oprezniji nego ranije, ali da uprkos poskupljenjima i neizvjesnoj političkoj situaciji nisu spremni da se odreknu godišnjeg odmora.