Porodični odmor, skrivene uvale ili bogat noćni život: Ove destinacije u Grčkoj važe za omiljene među turistima

Grčka i ove sezone ostaje najtraženija destinacija među turistim.. Bez obzira da li tražite povoljan porodični odmor, ostrva sa tirkiznim morem ili živahna ljetovališta sa bogatim noćnim životom, u ovom vodiču ćete pronaći preporuke i savete gde letovati u Grčkoj tokom ljeta 2026.

Grčka je zemlja sa više od 230 naseljenih ostrva i stotinama ljetovališta, od popularnih mesta na Halkidikiju, Lefkadi i Tasosu, do mirnih obala Peloponeza i ostrva Jonskog mora. Zato nije lako odlučiti gdje je najbolje ljetovati, ali svako može pronaći svoje idealno mjesto pod grčkim suncem.

Olimpska regija 2026

Mjesta u Olimpskoj regiji: Katerini, Paralija, Leptokarija, Nei Pori, Olympic beach, Platamon, Makrigialos, Skotina...

U ovoj oblasti nalaze se ljetovališta najbliža Solunu i granici. Mogu biti dobar izbor za porodice kojima je prioritet da ljetuju povoljno i kraće voze do ljetovališta. Samim tim što su cijene u ovim mjestima među najpovoljnijim u Grčkoj, budite spremni da plažu dijelite sa većim brojem turista iz Srbije, Makedonije, Bugarske...

S obzirom da ova ljetovališta većinom nude porodični odmor, sadržaja za djecu ima skoro na svakom koraku. Međutim, Paralija je mjesto koje može biti dobro i za mlađe parove bez djece koji su željni noćnih izlazaka i kasnih odlazaka na plažu, jer klubova za mlade u ovom popularnom mjestu ima nekoliko.

More u nekim od ovih ljetovališta ne oduševljava ljepotom, ali to ne znači da se i u njima ne možete fenomenalno provesti. Ukoliko su vam tirkizna boja mora i nezaboravne plaže prioritet, krenite ipak dalje...

Solunska regija 2026

Mjesta u Solunskoj regiji: Agia Triada, Perea, Asprovalta, Stavros, Nea Vrasna, Ofriniou...

I u ovoj regiji takođe se nalaze mesta najbliža makedonskoj granici, i od Soluna su udaljena najviše 70 km. Kao i u Olimpskoj regiji, ljetovališta u ovom dijelu severne Grčke važe za povoljnija i preporučuju se porodicama sa manjom djecom koji ne žele puno da istražuju okolinu već im je prioritet da svakodnevno budu stacionirani u jednom mjestu i na jednoj plaži.

Halkidiki 2026

Ljetovališta na Halkidikiju su od Soluna udaljena od 40 km (Nea Kalikratia) do 140 km (Uranopolis). Naša preporuka je da ako budete u mogućnosti posetite nekad sva tri prsta (Kasandru, Sitoniju i Atos) i sami nakon toga donesete odluku koji od njih vam se najviše dopada.

Kasandra se preporučuje svim generacijama i profilima turista koji vole veoma živa ljetovališta, gužve, puno ljudi na plažama, akciju i stalna dešavanja. Ovo posebno važi za istočnu obalu Kasandre dok je zapadna obala dosta mirnija.

Ukoliko ste mladi i željni noćnog provoda, odmah pored mjesta Kalitea postoji nekoliko noćnih klubova (diskoteka) koji rade do ranih jutarnjih časova, dok u samoj Kalitei postoji takođe veliki broj kafića otvorenih do kasno u noć.

I u Pefkohoriju postoji nekoliko barova sa muzikom za mlađe generacije. Ipak oba mjesta u velikom broju posjećuju i porodice pa stoga ne očekujte da profil turista u Kalitei i Pefkohoriju budu isključivo mladi.

Sitonija se preporučuje turistima kojima su prioritet ipak lijepe plaže i lepo more, kao i stalni obilasci tih plaža. Međutim posljednjih godina i Sitonija je postala prilično opterećena turistima pa su gužve tokom sezone na najlepšim plažama neminovne.

Atos je od sva tri prsta Halkidikija najmirniji, najdivljiji i ima najmanje turista i gužvi. Atos takođe trenutno važi i za najpovoljniji dio Halkidikija.

Tesalija

Tesalija i čuvena, još nedovoljno istražena i nepravedno zapostavljena, predivna oblast Pilion (Pelion), od Soluna udaljena oko 240 km. Planine i more, predivne plaže, očuvana priroda, stara tradicionalna sela, izvori, rijeke, šume...

Epir

Mjesta u regiji Epir: Parga, Sivota, Vrahos, Preveza, Igoumenitsa... Od Soluna su udaljena oko 340 km.

Brdovitost Parge daje joj onu posebnu ljepotu mediteranskih gradova sa uskim i strmim uličicama koje se pružaju između raznobojnih kućica sa čijih se terasa i prozora šareni najrazličitije cvijeće.

Ljetovanje u Pargi je savršeno za sve koji vole lijepe plaže, dobar provod i prirodne ljepote. Parga privlači parove, porodice i avanturiste željne istraživanja obale Jonskog mora.

Plaže u Sivoti se izdvajaju po zaista retkoj prirodnoj ljepoti, nalaze se na maloj udaljenosti od mjesta, u prečniku od oko najviše 10 km, i skoro svakoj se može prići automobilom.

Tasos i Lefkada

Ova dva ostrva izdvajamo, jer su Lefkada i Tasos (pored Kefalonije) dva ostrva za koja najveći broj naših posetilaca ima samo rieči hvale. Predivne plaže, mahom pristupačne cijene kako smještaja tako i vanpansionske potrošnje, atrakcije i nekoliko znamenitosti koje se takođe mogu posetiti da bi vaše letovanje bilo kompletno.

Tasos je od Soluna udaljen 200 km dok je Lefkada udaljena oko 450 km.

Krf, Zakintos, Kefalonija

Još tri bisera Jonskog mora koja obavezno treba da uključite u vaš spisak za posetu, jer su sva tri lijepa na drugačiji način.

Krf je jedno od onih ostrva koje se ne može dočarati ni rečima ni slikama - Krf morate doživeti. Krf su elegantne građevine, vizantijske crkve, veličanstvene palate i trgovi prekriveni cvećem. Krf ima i prelijepe plaže i zaista je ostrvo koje se ne zaboravlja.

Zakintos je idealno ostrvo za porodice, avanturiste i mlade koji su željni zabave. Očaraće vas ostrvska okolina sa svojim čudesnim plažama, skrivenim uvalama, nepreglednim zasadima maslina, pomorandži i vinove loze.

Kefalonija - divlja, lijepa, posebna, neistražena... Beskrajno plavetnilo, miris ruzmarina, sunce, lijepe plaže (čak 250 km plaža), skrovita i slikovita mjesta, morske pećine...

Ostala ostrva u Grčkoj

Usudite se i krenite da ih obilazite jedno po jedno: ne mogu vas razočarati! Usudite se i krenite i na dalja, još neistražena ostrva. Otkrijte ih vi i uživajte u njihovoj ljepoti.

Ne postoji nijedno ostrvo za koje ima potrebe da kažemo "Ne idite tamo, nije lijepo!" Neka grčka ostrva su mirna i tiha, neka divlja, nude nevjerovatne plaže i sjajno ljetovanje. Svako je grčko ostrvo jedinstveno i čuva vlastitu tradiciju, kulturu i prošlost koja je svuda u Grčkoj duboko isprepletena s modernim životom.

