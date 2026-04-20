Na prvi pogled djeluje mirno i neupadljivo. Ipak, malo grčko ostrvo Ios postaje jedno od najluđih mjesta za provod u Evropi. Zovu ga "novom Ibicom".

Izvor: Szasz-Fabian Jozsef/Shutterstock

Malo grčko ostrvo Ios u Egejskom moru, dužine 15 km i širine 7 km, tokom ljetne sezone drastično mijenja tempo života i nudi nezaboravne utiske. Nekada mirno mjesto sa oko 2.000 stanovnika pretvorilo se u popularnu turističku atrakciju koja privlači uglavnom mlade turiste.

Na grčko ostrvo otputovala je Tea Džejkobs, novinarka The Sun-a.

"Nekoliko sekundi nakon dolaska čula sam od lokalaca: 'Dobrodošli na ostrvo ludila'", prenosi ona.

Ios je postao popularan zahvaljujući jeftinom alkoholu i brojnim barovima. Jedan od karakterističnih elemenata noćnog života su razne vrste izazova organizovanih u lokalima. Turisti učestvuju u takmičenjima u brzom ispijanju alkohola, kao i u neobičnim "društvenim igrama".

"Turisti stoje u redu da plate pet evra za 'zadovoljstvo' da dobiju šamar nakon što popiju šot", piše Tea Džejkobs.

Ostrvo je i znatno jeftinije od Santorinija i Mikonosa, a sezona počinje u junu.

"Dobrodošli na ostrvo ludila": Nova Ibica raširenih ruku čeka turiste, postaje najpopularnija destinacija

"Ovdje je svake noći ludilo. Prije nekoliko noći bile smo kod lokalnog bara 'Eskobar' i ljudi su bili intimni odmah pored ulaza", priča Mili iz Irske novinarki The Sun-a.

"Bile smo na 20 žurki zaredom. Ovo je naša prva noć pauze, jer radimo. Svaka osoba koju poznajemo, imala je ljetnu romansu", dodala je njena prijateljica Ali.

Mjesto je postalo posebno popularno među britanskim turistima, koji vole da se provode do zore.

"Mislim da će mi trebati transplantacija jetre poslije svega što sam popila otkako sam ovdje", izjavila je jedna Britanka koja se provodi na ostrvu.

(MONDO)