Amsterdam uvodi mjesečnu pretplatu za ulaske u noćne klubove

Četiri noćna kluba u Amsterdamu pokrenula su mjesečnu pretplatu od 24,50 evra koja omogućava neograničen ulaz, kao dio zajedničkog pokušaja da odgovore na rastuće troškove i sve manju posećenost mladih u noćnom provodu. Inicijativa pod nazivom "Nachtpas" potekla je iz klubova Garage Noord, Nachbar, Skatecafe i Radio Radio, a prvih 150 propusnica rasprodato je odmah, dok je sada otvorena lista čekanja.

Ovaj potez dolazi u trenutku šireg rasta troškova života u Holandiji, pri čemu ekonomisti upozoravaju da bi domaćinstva mogla da se suoče sa naglim skokom izdataka ukoliko dođe do eskalacije rata na Bliskom istoku. Trenutni scenariji govore da bi cijena goriva u najgorem slučaju mogla da dostigne oko tri evra po litru, dok bi mjesečni računi za energiju za nove korisnike mogli da pređu 400 evra, u zavisnosti od poremećaja u globalnom snabdijevanju. Čak i u umerenijim prognozama, troškovi energije ostaju viši nego trenutno.

Iz klubova navode da je "Nachtpas" zamišljen i kao praktičan odgovor na rast cijena, ali i kao način da noćni život učine dostupnijim u trenutku kada mladi sve rjeđe izlaze.

"Vidimo da sve postaje skuplje i da ljudi zbog toga manje izlaze", rekao je Moktar Nabil, vlasnik kluba Garage Noord i jedan od osnivača inicijative, za holandsku televiziju AT5.

Propusnica omogućava neograničen ulaz u klubove koji učestvuju, bez kupovine pojedinačnih karata, ali ulazak i dalje zavisi od kapaciteta prostora i pravila na ulazu.

Povodom 750 godina grada

U zajedničkom saopštenju, klubovi se opisuju kao mali, nezavisni kulturni prostori noćnog života koji posluju pod sve većim finansijskim pritiskom u sve skupljem gradu. Navode da su "udružili snage" kako bi kreirali kvalitetan noćni program povodom 750 godina Amsterdama.

Istovremeno, ovu inicijativu predstavljaju i kao slavlje i kao upozorenje, poručujući da je to "proslava, ali ujedno i vapaj za pomoć upućen establišmentu u umjetnosti i kulturi, shvatite nas, a samim tim i noćnu kulturu, ozbiljno".

Nabil je ukazao i na balans između lokalnih posjetilaca i turista.

"Svi smo spremni na kompromis i razumijemo da treba malo sniziti cijenu ulaznica. Ali turisti to mogu da plate".

Inicijativa se uklapa u šire brige zbog finansijskog pritiska na mlade u Holandiji. Posebno istraživanje zasnovano na podacima holandske statistike (CBS) pokazuje da je rast zaduženosti mladih sve više povezan sa ranjivošću, mladi do 23 godine koji imaju dugove imaju čak 13 puta veću verovatnoću da završe u kriminalu povezanom sa drogom u odnosu na finansijski stabilne vršnjake, navodi se u analizi koju prenosi RTL.

