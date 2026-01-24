Nataša Ninković u Amsterdamu: Uživa na odmoru sa mužem i sinom

Glumica Nataša Ninković objavila porodične fotografije iz Amsterdama, gdje boravi sa sinom i suprugom.

Na kadrovima koji odišu toplinom i bliskošću, vidi se koliko joj zajednički trenuci sa porodicom znače.

Posebnu pažnju privukla je i pjesma koja je išla u pozadini snimka, a riječi "Tako sam srećna što sam ovdje" savršeno su opisale emociju trenutka i atmosferu porodičnog putovanja.

Inače, Nataša i njen suprug imaju dvojicu sinova, Luku i Matiju, koje glumica rijetko eksponira u javnosti, pa su ovi porodični kadrovi izazvali posebno oduševljenje. Mnogi su primijetili koliko su svi prirodni, opušteni i povezani.

25 godina u braku, muž stariji od nje 10 godina

Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku. Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

"Bila sam klinka, i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmjeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake", rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

"Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti", dodala je glumica tada.

Svojevremeno je priznala i da je zbog supruga odbila i čuvenog američkog reditelja Olivera Stouna.

"Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga vidjela posljednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gdje igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vrijedno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: 'Naravno'", priznala je ona svojevremeno za "Blic" i otkrila da je sa mužem doživjela "holivudske trenutke".

