Sahranjena Brižit Bardo, otkriven i uzrok smrti slavne glumice i aktivistkinje

Bardo je preminula nekoliko nedjelja nakon operacije i borbe sa iznenadnom bolešću.

Izvor: EPA/HERBERT P. OCZERET

Suprug francuske filmske legende Brižit Bardo otkrio je da je glumica prije svoje smrti prošlog mjeseca, u 91. godini, prošla kroz dvije operacije raka.

U intervjuu za Paris Match, objavljenom pred njen sahranu, suprug Bardo, Bernard d’Ormal, rekao je da je njegova supruga veoma dobro podnijela dvije procedure kroz koje je prošla da bi se liječila od raka.

Preminula je u svom domu u Sen Tropezu, primorskom gradu koji je postao nerazdvojiv od njenog javnog imidža i privatnog utočišta nakon što je napustila filmsku karijeru početkom 1970-ih.

Do sada zvaničan uzrok smrti nije bio objavljen.

Sahranjena je danas u ljetovalištu Sen Trope na Francuskoj rivijeri, objavio je Rojters, pozivajući se na informacije lokalnih vlasti.

Ispraćaj je bio u 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, nakon čega je Bardova sahranjena u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojem je veći dio kasnijeg života provela povučeno, iza visokih zidova, okružena brojnim životinjama.