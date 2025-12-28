logo
Ovo je bila posljednja želja Brižit Bardo: Grob daleko od porodice, biće otvoren za posjete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Slavna glumica je svoju sahranu detaljno isplanirala

Brižit Bardo

Brižit Bardo, koja je preminula danas u 92. godini života, odlučila je da bude sahranjena dalje od porodičnog groblja, kako "gomila idiota ne bi oštetila grob mojih roditelja, baba i deda".

"Nemam nikoga više, svi su preminuli", rekla je ikona francuske i evropske kinematografije Brižit Bardo prije nekoliko mjeseci.

Izvor: Frederic DIDES / AFP / Profimedia

Posljednjih nekoliko godina bilo je teško za Brižit Bardo, koja je izgubila mnogo prijatelja - Alena Delona 2024. godine, potom prijatelja, novinara Kristijana Brenkura, pa druga iz djetinjstva Pjera Kovila. Teško joj je pao i odlazak Klaudije Kardinale i Žan-Pola Belmonda, prenijeli su francuski mediji.

Zvijezda filmova "Prezir" i "I Bog stvori ženu" pridružila im se danas, 28. decembra 2025. godine, u 92. godini. Međutim, u maju 2025. godine, glumica je dala veoma rijedak intervju za BFM TV, tokom kojeg je ponudila ohrabrujuće vijesti o svom zdravlju.

"Veoma sam dobro", istakla je nakon što je prethodne godine malo uplašila svoje fanove kada joj je pozlilo zbog ekstremne vrućine. Nekoliko mjeseci kasnije, nekoliko puta je hospitalizovana, a nikad nije otkriveno zbog čega.

"Tek poslije moje smrti, ljudi će prepoznati da sam bila pionir"

Brižit Bardo je uvijek bila jasna u pogledu kraja svog života: "Vjerujem da će tek nakon moje smrti, nažalost, ljudi prepoznati da sam bila pionir", naglasila je u intervjuu za Le Monde 2018. godine.

"I da je, odustajući od svog statusa međunarodne zvijezde za životinje, najpoznatija Francuskinja na svijetu vodila, svim srcem i svom snagom, izvanrednu bitku", dodala je.

Mnogo prije objave o njenoj smrti, napravila je aranžmane za svoju sahranu i savršeno dobro je znala gdje želi da bude sahranjena. Filmska diva dugo poznata kao B.B. otkrila je da želi da bude sahranjena u bašti svog imanja, La Madrag, u regionu Var.

"Izabrala sam malo mjesto, blizu mora, koje su odobrile vlasti", objasnila je.

"Ne želim da budem sahranjena na groblju u Sen Tropeu"

Brižit je takođe rekla da ne želi da bude sahranjena na groblju u Sen Tropeu, "gdje bi gomila idiota mogla da ošteti grob mojih roditelja i baba i deda. Želim da budu ostavljeni na miru".

Takođe je planirano da njeno imanje bude pretvoreno u muzej, gdje će obožavaoci moći da odaju počast i gdje bi se prikupljala sredstva za Fondaciju Brižit Bardo.

Ona je izjavila da želi samo svoje ime, prezime, datume rođenja i smrti i krst ugraviran na njenom nadgrobnom spomeniku.

"Ništa više", izjavila je časopisu Point de Vue 2020. godine.

Brižit Bardo je takođe planirala budućnost svoje, istoimene fondacije, koja se bavi zaštitom životinja, i svog imanja, La Madrag:

"Postaće muzej. Za dva ili tri evra, koja će ići fondaciji, javnost će moći da posjeti moju ribarsku kućicu, koja će biti ostavljena kakva je bila. Prihvatam aspekt 'mjesta hodočašća'".

(b92

