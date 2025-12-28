logo
Udala se ćerka Gordona Remzija: Vjenčanje ostalo u sjenci velikog skandala

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
0

Holi Remzi i Adam Piti stali su na "ludi kamen" i upriličili luksuzno vjenčanje koje je okupilo brojne zvanice i privuklo veliku pažnju javnosti.

vjenčanje i porodični skandali ćerke gordona remzija Izvor: Ben Birchall / PA Images / Profimedia

Ćerka Gordona Remzija, Holi Remzi, izgovorila je sudbonosno "da" olimpijskom plivaču Adamu Pitiju na ceremoniji o kojoj će se dugo pričati. Luksuzno vjenčanje, brojni poznati gosti, ali i porodične nesuglasice našli su se u centru pažnje ovog događaja.

Ponosni otac poveo je svoju 25-godišnju ćerku, manekenku, do oltara gdje ju je čekao 30-godišnji plivač, na raskošnoj ceremoniji održanoj u opatiji Bat pred oko 200 zvanica. Ipak, osim Adamove sestre Betani Piti, mladoženja je odlučio da zabrani dolazak ostatku svoje porodice zbog porodičnog sukoba, za koji se vjeruje da je započeo nakon što njegova majka, Karolin Piti, nije bila pozvana na Holinu djevojačku večeru.

Pogedajte fotografije vjenčanja:

Prvobitno je planirala da raskošnu ceremoniju posmatra sa ulice, ali kako piše "The Sun", u posljednjem trenutku je promijenila odluku nakon što ju je suprug Mark ubijedio da bi to bilo "previše uznemirujuće". Izvor je ranije naveo da je cijela situacija "tužna za sve uključene", ali su mladenci bili čvrsto ida porodični sukobi ne bace sjenku na njihov poseban dan.

Kako piše "Daily Mail", svega nekoliko trenutaka prije nego što je ušao u opatiju držeći za ruku svog petogodišnjeg sina Džordža, Adam je primio poruku od svoje tetke Luiz, koja takođe nije bila pozvana na vjenčanje.

"Nadam se da nikada nećete osjetiti dubinu bola koji ste nanijeli svojoj majci i da ćete znati da vas ona, uprkos svemu, i dalje voli. Sram vas bilo oboje. Sramota. Sjetite se ovog, vašeg najsrećnijeg dana, kao i svake godišnjice tog dana, da ste svoju majku toliko povredili da joj duša vrišti", stajalo je u poruci.

Ispred crkve okupio se veliki broj ljudi dok je Gordon, držeći ćerku za ruku, prolazio ka ulazu i uz osmijehe upućivao praznične čestitke okupljenima. Mlada je do samog dolaska čuvala detalje svoje vjenčanice u tajnosti, pojavivši se ogrnuta bijelim plaštom, pa su se mogli nazrijeti tek pojedini čipkasti detalji i dugačak šlep.

@sineadlondontourguide#gordonramsay#bath#celebrity#wedding♬ original sound - Sinead X

Uz besprijekornu šminku, Holi je kosu podigla i preko nje prebacila veo, dok je Adam Piti viđen u klasičnom smokingu.

Izvor: Jutarnji.hr

