Nova hit destinacija u Evropi: More kao na Maldivima, cijene kao nekad

Albanija postaje nova hit destinacija u Evropi, nudeći more kao na Maldivima i povoljne cijene.

Dok turisti opsjedaju prepunu Italiju i preplaćuju svaki korak u Hrvatskoj, sasvim blizu ostaje zemlja koja nudi iste "instagramične" pejzaže, ali bez gužvi i cjenovnog šoka. Albanija odavno više nije "tamni konj“ Balkana, ali je i dalje mnogi potcjenjuju - i to potpuno neopravdano.

Zašto bi upravo Albanija mogla da bude vaše najbolje putovanje ove godine – od nestvarnih plaža Rivijere do cijena koje ne "grizu“.

Albanska rivijera: more kao na Maldivima

Ako sakrijete naziv na mapi i pogledate fotografije, Albaniju je lako pomiješati sa jugom Italije ili grčkim ostrvima. Tu je isto kristalno čisto Jonsko more, bijele plaže i ušuškane uvale okružene stijenama i borovima.

Glavna zvijezda je ljetovalište Ksamil, gdje voda ima nevjerovatnu tirkiznu boju, gotovo kao u bazenu.

Ako želite mir, izaberite Himaru, a za duge šetnje uz more idealan je Borš. Ovdje i dalje možete pronaći „divlja“ mjesta gdje će sunce i more pripadati samo vama, a ne stotinama turista.

Cijene zbog kojih zaboravljate "staru" Evropu

Cijena odmora je glavni adut Albanije. To više nije ultrajeftina destinacija kao prije deset godina, ali je u poređenju sa susjedima i dalje veoma povoljna.

Večera u dobrom restoranu košta u prosjeku 10 do 15 evra, dok je kafa oko 1 evro.

Apartmani blizu mora kreću se od 35 do 50 evra, a hoteli srednje kategorije od oko 50 evra. Iznajmljivanje automobila takođe je značajno jeftinije nego u okolnim zemljama.

Za mnoge je to jedna od rijetkih evropskih destinacija gdje odmor ne znači finansijski udar.

Nije sve u moru: šta još vrijedi vidjeti

Velika greška je misliti da Albanija nudi samo more. Prava čar počinje kada se udaljite od obale:

Berat – "grad hiljadu prozora" sa jedinstvenom osmanskom arhitekturom

Đirokastra – kameni grad sa autentičnim istorijskim šarmom

Plavo oko – ledeni izvor nestvarno plave boje koji izbija iz zemlje

Jezero Komani – pejzaži koji podsjećaju na norveške fjordove

Albanske Alpe (nacionalni park Tet) – idealno za ljubitelje prirode, planina i svježine

Zašto ići baš sada

Albanija još nije postala „kulisa“ za turiste. Na obali i dalje možete vidjeti veš koji se suši, na pijacama se prodaje domaći sir, a u kafićima sjede lokalci, ne samo turisti.

To je ona "prava Evropa" koju smo pomalo zaboravili.

Ako tražite povoljan, ali bogat odmor - Albanija je pravi izbor.

Najbolje vrijeme za putovanje je jun ili septembar. U julu i avgustu na jugu zna da bude veoma vruće i gužvovito, dok takozvana "zlatna jesen" donosi idealan balans između temperature i cijena.

Albanija je jedan od rijetkih primjera gdje dobijate više nego što očekujete - jeftinija je od Italije, mirnija od Hrvatske i tajanstvenija od Grčke.

