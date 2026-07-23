Ovdje je kafa 3 KM: 10 najpovoljnijih evropskih destinacija za porodicu

Istražite najpovoljnije evropske destinacije za odmor i saznajte gdje možete uštedjeti na troškovima tokom putovanja.

Izvor: Shutterstock/Todamo

Porodice širom Evrope ovih dana pripremaju se za godišnje odmore i putovanja širom kontinenta, nastojeći da pritom uštede što više novca. Novo istraživanje britanske pošte otkrilo je najpovoljnije evropske destinacije za odmor, fokusirajući se na putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Istraživanje je uporedilo troškove svakodnevnih stvari koje su turistima potrebne na odmoru na 22 popularne destinacije.

"Otkrili smo velike razlike u troškovima među evropskim ljetovalištima obuhvaćenim istraživanjem, što znači da je važnije nego ikada da se dobro informišete prije polaska na odmor", rekla je Laura Planket, rukovodilac sektora za putne finansije u britanskoj pošti.

Algarve, Portugal

Na prvom mjestu, kao najjeftinija destinacija, našao se Algarve u Portugalu. Kako piše Dejli Mejl, deset ključnih troškova, uključujući ručak i večeru za četvoročlanu porodicu, razna pića, kremu za sunčanje i sredstvo protiv insekata, iznosi oko 165 evra. Prema istraživanju, troškovi u Algarveu pali su za 2,7 odsto u odnosu na prošli jul.

Turisti će u ovoj popularnoj regiji platiti oko 1,50 evra za kafu, 3 evra za pivo i nešto više od 4 evra za čašu vina, zbog čega je Algarve jedna od destinacija sa najboljim odnosom cijene i kvaliteta za porodice koje vode računa o budžetu.

Sani Bič, Bugarska

Nešto skuplje je ljetovalište Sani Bič u Bugarskoj, na obali Crnog mora. Najveće bugarsko ljetovalište zauzelo je drugo mjesto na listi, sa ukupnim troškovima od 167,42 evra. Iako su cijene porasle za 9,3 odsto, Sani Bič je i dalje među najpovoljnijim destinacijama u Evropi.

Ovo ljetovalište može da se pohvali najjeftinijom porodičnom večerom sa pićem, koja košta oko 85 evra, u poređenju sa 91 evrom u Algarveu. Kafa je nešto skuplja nego u Portugalu i košta 2,57 evra, dok je pivo skuplje za svega nekoliko centi. Sokovi i vino su jeftiniji nego u Algarveu.

Lansarote, Kanarska ostrva

Lansarote, jedno od Kanarskih ostrva, zauzima treće mjesto sa ukupnim troškovima od 173 evra. Cijene su u ljetovalištu Kosta Tegise pale za 2,8 odsto, zbog čega je Lansarote najbolje plasirana među osam španskih destinacija obuhvaćenih ovogodišnjim istraživanjem. Ostrvo je idealno za kombinovanje odmora na plaži, planinarenja i istraživanja vulkanskih predjela, a pristupačne cijene dodatno privlače posjetioce.

Cijene pića uglavnom su slične kao u Algarveu (kafa košta oko 1,80 evra), dok je večera nešto skuplja. Za porodičnu večeru od tri jela turisti će izdvojiti oko 105 evra.

Menorka, Španija

Špansko ostrvo Menorka, najistočnije i najsjevernije ostrvo Baleara, zauzelo je četvrto mjesto. Deset turističkih proizvoda i usluga, uključujući hranu i piće, košta oko 177 evra. Ova destinacija nudi veoma pristupačne obroke – prosečan ručak od dva jela za dvije odrasle osobe košta 32,92 evra, a i ostale turističke potrepštine imaju povoljne cijene. Kafa košta 2,57 evra, pivo 3,60 evra, a čaša vina 4,63 evra.

Kosta Brava, Španija

Sljedeća španska destinacija na listi je Kosta Brava, sa ukupnim troškovima od 182,53 evra. Kosta Brava je već godinama jedno od najpopularnijih turističkih odredišta, zahvaljujući mjestima poput Ljoret de Mara. Osim prelijepih pejzaža i impresivnih plaža, turiste privlače i pristupačne cijene. Kafa košta oko 1,70 evra, pivo 2,63 evra, a porodična večera od tri jela sa pićem oko 100 evra.

Tenerife, Španija

Jedno od najpoznatijih ostrva na svijetu, Tenerife, zauzelo je šesto mjesto sa ukupnim troškovima od 186,39 evra. Najveće Kanarsko ostrvo nudi brojne plaže omiljene među porodicama, vulkanske predjele za istraživanje, festivale i veliki izbor ljetovališta. Kada je riječ o cijenama, Tenerife i dalje spada u povoljnije destinacije – kafa košta oko 2 evra, pivo oko 3 evra, a porodična večera nešto više od 100 evra.

Marmaris, Turska

Ljetovališta u Turskoj i dalje nude dobar odnos cijene i kvaliteta, iako je zemlja pogođena posljedicama rata na Bliskom istoku. Uprkos slabljenju turske lire, cijene u mjestima poput Marmarisa porasle su. U Marmarisu, opštini i okrugu u provinciji Mugla, cijene su porasle za 23 odsto i sada iznose 187,19 evra.

Zbog toga je Marmaris ove godine pao sa prvog na sedmo mjesto liste. Ipak, uprkos višim cijenama, i dalje je omiljena destinacija za porodice koje mogu da kombinuju odmor na plaži sa izletima brodom, sportovima na vodi i drugim aktivnostima. Cijene kafe, piva i vina kreću se oko 4 evra, dok porodična večera od tri jela u prosjeku košta manje od 100 evra.

Vidi opis Ovdje je kafa 3 KM: 10 najpovoljnijih evropskih destinacija za porodicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: MONDO Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: MONDO Br. slika: 35 35 / 35

Kosta del Sol, Španija

Kosta del Sol, na kojoj se nalaze popularni gradovi poput Malage i Marbelje, zauzela je osmo mjesto sa ukupnim troškovima od 191,90 evra. Iako je skuplja od prethodno navedenih destinacija, ova regija i dalje nudi veliki broj povoljnih opcija. Istraživanje pokazuje da kafa košta 2,06 evra, pivo 3,50 evra, a večera od tri jela oko 95 evra.

Kosta Blanka u Španiji našla se na devetom mjestu sa ukupnim troškovima od 204,09 evra. Osim što ima neke od najljepših i najčistijih plaža u zemlji, poznata je i po pristupačnim cijenama. Kafa košta 2,57 evra, pivo 4,11 evra, a ručak od dva jela 37,01 evro.

Pafos, Kipar

Posljednje mjesto među deset najpovoljnijih destinacija zauzeo je Pafos, grad na zapadnoj obali Kipra, sa ukupnim troškovima od 208,51 evro. Porodice će za kafu izdvojiti 3,08 evra, pivo košta 4,62 evra, dok je porodična večera od tri jela najskuplja među prvih deset destinacija i iznosi oko 127 evra.

S druge strane, italijanski Sorento proglašen je najskupljim ljetovalištem u ovogodišnjem istraživanju, sa prosječnim troškovima od 315,43 evra.

(Jutarnji list/MONDO)