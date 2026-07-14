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Skriveni troškovi pred ljetovanje lako isprazne novčanik: Evo na šta treba da obratite pažnju prije putovanja

Skriveni troškovi pred ljetovanje lako isprazne novčanik: Evo na šta treba da obratite pažnju prije putovanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Priprema za ljetovanje donosi skrivene troškove. Kupovina deviza, provizije, osiguranje i pomoć na putu mogu znatno opteretiti budžet ako na vrijeme ne obratite pažnju na njih.

Skriveni troškovi ljetovanja: Na šta najčešće zaboravljamo prije puta? Izvor: oatawa/Shutterstock/Petar Stojanović/MONDO

Kada planiramo ljetovanje, pažljivo računamo koliko će nas koštati smještaj, gorivo, putarine i restorani.

Međutim, finansijski savjetnici upozoravaju da veliki broj građana napravi istu grešku, potpuno zanemari troškove koji nastaju prije nego što uopšte stignu na destinaciju.

Kupovina evra, plaćanje karticom u inostranstvu, provizije, putno zdravstveno osiguranje ili pomoć na putu često ostanu van budžeta, iako upravo oni mogu značajno povećati ukupne troškove odmora.

Kupovina evra više nije ista kao prije

Sve više građana danas devize kupuje putem mobilnih aplikacija, umjesto u mjenjačnicama. Razlog nije samo praktičnost, već i mogućnost da ostvare povoljniji kurs.

Na većim iznosima razlika od svega nekoliko desetina para može predstavljati konkretnu uštedu.

Kartica je praktična, ali nije svaka ista

Plaćanje karticom u inostranstvu danas je gotovo standard. Međutim, malo ko provjerava po kom kursu banka obračunava transakcije. Upravo ta razlika može biti jedan od skrivenih troškova putovanja.

Putno osiguranje nije trošak nego sigurnost

Jedna posjeta ljekaru u inostranstvu često košta više nego kompletno putno osiguranje.

Ipak, veliki broj građana ga i dalje kupuje u posljednjem trenutku ili ga potpuno preskoči.

Šta ako automobil stane?

Kvar automobila van Srbije često znači dodatne troškove šlepovanja, popravke ili smještaja. Zbog toga asistencija na putu postaje jedna od pogodnosti koju vozači sve više traže.

Banke mijenjaju način na koji prave pakete

Kako se potrebe korisnika mijenjaju, banke više ne nude samo tekući račun, već pokušavaju da objedine usluge koje građani svakodnevno koriste.

Najveći troškovi ljetovanja često nisu oni koje planiramo, već oni koje primijetimo tek kada se vratimo kući. Upravo zato izbor bankarskog paketa danas može biti jednako važan kao izbor destinacije.

 (Kamatica/MONDO)

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