Ko su "dizel turisti"? Izraz smislili bijesni stanovnici jedne od najpopularnijih destinacija u Evropi

"Dizel turista" postao je novi izraz za goste čije navike sve više izazivaju rasprave među lokalnim stanovništvom.

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Izraz "dizel turista" nema veze sa putovanjem zbog jeftinijeg goriva. Riječ je o pomalo podrugljivom nazivu koji se na Majorki koristi za turiste koji se mnogo kreću i obilaze ostrvo, ali veoma malo troše u restoranima, prodavnicama i na turističke usluge.

Poređenje je nastalo po uzoru na dizel motor, koji može dugo da radi uz relativno malu potrošnju. Tako i ovi turisti provode dane istražujući destinaciju, ali nose sopstvenu hranu, organizuju piknike i izbjegavaju dodatne troškove.

Ipak, ovog ljeta stanovnike Majorke ne zabrinjavaju samo štedljivi posjetioci. Sve više se žale i na turiste koji gradske plaže noću pretvaraju u mjesta za žurke.

"Ovo je necivilizovano ponašanje turista"

Danju je prelijepa, a noću glasna i haotična. Posjetioci željni provoda pretvaraju gradsku plažu u Palma de Majorki u malu diskoteku čim padne mrak, zbog čega stanovnicima okolnih naselja ponestaje strpljenja.

Uprkos brojnim merama protiv alkoholnog i partijskog turizma, Majorka je i dalje poznata kao destinacija na kojoj se odmor često pretvara u niz dugih i bučnih noći. Britanci se najčešće provode u Magalufu, dok su Nijemci poznati po izlascima na Balermanu. Međutim, problemi više nisu ograničeni samo na poznate zone noćnog života.

Stanovnici u blizini gradske plaže Playa de Can Pere Antoni, požalili su se medijima na, kako su naveli, "drastično necivilizovano ponašanje" turista.

"Gotovo svakog dana ovdje se organizuju žurke uz glasnu muziku", rekao je jedan od stanovnika.

Prema tvrdnjama mještana, povremeno dolazi do tuča, pojedini posjetioci vrše nuždu na javnim mjestima, dok su zabilježene i scene intimnih odnosa nasred ulice.

"Razumemo da ljudi žele da se zabave, ali situacija je potpuno izmakla kontroli", rekao je drugi stanovnik.

Mještani su zbog svega osnovali udruženje i planiraju da zajednički podnesu pisanu žalbu zbog narušavanja javnog reda i mira. Razmatraju i prisustvo sjednici gradskog vijeća, kako bi nadležnima direktno iznijeli probleme sa kojima se suočavaju.

Ko su zapravo "dizel turisti"?

Rasprava o masovnom turizmu na Majorki traje već godinama. Važno je naglasiti da nije riječ o zvaničnoj kategoriji turista, već o lokalnom nadimku za goste koji mnogo obilaze ostrvo, ali troše veoma malo.

Takvi posjetioci često nose sopstvenu hranu i piće, umjesto ručka u restoranu biraju piknik, a izbjegavaju i iznajmljivanje ležaljki, suncobrana i druge usluge. Vlasnici prodavnica, restorana i turističkih objekata žalili su se da veliki broj gostiju ne donosi nužno i veću zaradu.

Ipak, strahovanja ugostitelja da će ovakav način putovanja ozbiljno ugroziti turističku sezonu nisu se u potpunosti obistinila. Potrošnja turista u 2025. godini porasla je za skoro 5 odsto i dostigla 23,4 milijarde evra.

Posebno uspješan bio je period van glavne ljetnje sezone, kada na ostrvu ima manje gužve. Takav rezultat odgovara lokalnim vlastima, koje žele da Majorku pretvore u destinaciju privlačnu tokom cijele godine.

Cilj je da više gostiju dolazi u proljeće, jesen i zimu, dok bi se tokom najprometnijih ljetnjih mjeseci smanjio pritisak na plaže, saobraćaj i lokalnu infrastrukturu.

Vlasti sve češće ističu da bi kvalitet turizma trebalo da bude važniji od broja posjetilaca. Prednost žele da daju gostima koji poštuju lokalnu zajednicu i doprinose privredi, umjesto turistima koji prave incidente ili destinaciju koriste bez gotovo ikakve potrošnje.

(MONDO)