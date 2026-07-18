Ljetovanje iz snova može da se pretvori u pakao: Evo šta ne smijete da radite na plažama u Evropi i Hrvatskoj

Ljetovanje u Evropi ove godine može donijeti neprijatna iznenađenja za turiste koji ne poštuju lokalna pravila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/SvitlanaRo/Shutterstock

Ljetovanje u Evropi moglo bi vas ove godine koštati znatno više od samog smeštaja ako niste detaljno upoznati sa strogim pravilima ponašanja koja su uvele brojne popularne destinacije.

Od drakonskih kazni za rezervisanje mjesta na plaži do potpunog progona kupaćih kostima sa gradskih ulica, obale širom Mediterana uvele su komunalni red, a u toj politici aktivno i veoma strogo učestvuje i Hrvatska.

Kako bi se odbranile od razornih posljedica masovnog turizma i zaštitile dragocjene životne sredine, evropske zemlje drastično su pooštrile lokalne zakone.

Turisti koji odluče da ignorišu nova pravila suočavaju se sa oduzimanjem ličnih stvari i novčanim kaznama koje u ekstremnim situacijama mogu iznositi neverovatnih 36.000 evra.

U cijelu priču o uvođenju turističkog reda odavno su se uključili i Split, Dubrovnik i Hvar, u kojima komunalni redari više nemaju nimalo tolerancije za neprimjereno ponašanje gostiju.

Kazne za golišavost u Hrvatskoj

Hrvatske destinacije odlučile su da stanu na kraj neprimjerenom ponašanju posjetilaca u istorijskim jezgrima gradova. Split, Dubrovnik i Hvar donijeli su jasne odluke o komunalnom redu prema kojima svako ko starim gradskim ulicama šeta golog torza ili u kupaćem kostimu rizikuje trenutnu novčanu kaznu do 150 evra.

Međutim, čini se da je to samo mrtvo slovo na papiru, jer se kazne rijetko izriču, pa su polugoli turisti na najpoznatijim obalskim destinacijama i dalje česta pojava.

Brojni mediteranski gradovi dijele istu politiku nulte tolerancije prema golišavim turistima. U italijanskom Sorentu novčana kazna za oskudnu odjevenost van plaže penje se do 500 evra, dok u portugalskoj Albufeiri nošenje kupaćeg kostima na gradskim trgovima može rezultirati kaznom od čak 1.500 evra.

Španske destinacije poput Barselone i Palme de Majorke takođe redovno kažnjavaju sa oko 300 evra one koji u prodavnice i restorane ulaze bez majice, dok se u francuskoj Nici za nedozvoljeno hodanje u toplesu plaća do 38 evra.

Oduzimanje peškira i astronomske kazne za buku

Jedna od najiritantnijih ljetnih navika turista jeste ranojutarnje ostavljanje peškira kako bi se besplatno zauzelo najbolje mjesto uz more. Brojni hrvatski gradovi i opštine, od Makarske rivijere pa sve do Kvarnera, ovlastili su komunalne redare da u ranim jutarnjim satima uklanjaju ovakve "rezervacije".

Svi ostavljeni peškiri, prostirke i ležaljke sakupljaju se i odvoze u komunalna skladišta. Vlasnici koji dođu po svoje stvari suočavaju se sa novčanim kaznama koje se, u zavisnosti od lokalnih odluka, najčešće kreću od 60 do 200 evra.

Slična situacija je i u španskom Kalpeu, gdje bi vas ista navika mogla koštati tačno 250 evra. Lokalne vlasti izričito su zabranile ostavljanje ležaljki, suncobrana i peškira na pijesku prije 9.30 ujutru, a komunalna policija ima ovlaštenje da zaplijeni ostavljene stvari i odnese ih u gradsko skladište.

Italijansko ostrvo Sardinija otišlo je korak dalje, pa na plaži Pelosa posjetioci ispod peškira obavezno moraju imati prostirku kako bi odnosili što manje pijeska. U suprotnom plaćaju kaznu od 100 evra.

S druge strane, u Portugalu su vlasti objavile nemilosrdan rat buci na plažama. Korišćenje prenosivih zvučnika koji ometaju druge kupače kažnjava se iznosima od 200 do 4.000 evra za pojedince, dok organizovane grupe koje ignorišu zabranu mogu platiti kaznu od nevjerovatnih 36.000 evra.

Grčka je, pak, na više od 250 plaža potpuno zabranila postavljanje komercijalnih ležaljki i suncobrana kako bi očuvala prirodan izgled obale.

Stroga higijena i neobična pravila o životinjama

Pojedine države primjenjuju izuzetno stroge zakone kada je riječ o higijeni na obali, pa tako španski gradovi Vigo i Marbelja naplaćuju čak 750 evra kazne ako vas komunalni redari uhvate da mokrite u moru ili na samoj plaži. Istovremeno, pušenje je potpuno zabranjeno na stotinama plaža u Francuskoj, Italiji i na španskim ostrvima.

Kada je riječ o kućnim ljubimcima, pravila su precizno definisana širom Evrope, a posebno se odnose na Hrvatsku, gdje je psima zabranjen pristup velikom broju kupališta tokom vrhunca ljetne sezone, naročito onima koje nose oznaku Plava zastava, osim u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

Za kraj, zabilježeno je i jedno prilično neobično pravilo koje pokazuje da zakoni ponekad nastaju zbog potpuno bizarnih situacija. U francuskom obalskom gradu Granvilu još od 2009. godine izričito je zabranjeno dovođenje slonova na plažu, i to zato što je jedan putujući cirkus dozvolio svojim velikim životinjama kupanje u plićaku, a zatim nije očistio gomilu izmeta koju su ostavile u moru.