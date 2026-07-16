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Ako ne platite ulaz nema kupanja na ovim plažama: Hrvatska objavila listu gdje su obavezne dnevne karte

Ako ne platite ulaz nema kupanja na ovim plažama: Hrvatska objavila listu gdje su obavezne dnevne karte

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Na 15 plaža u Hrvatskoj i dalje važe stare koncesije koje omogućavaju ograđivanje, dok se na pet lokacija naplaćuje ulaz.

Ako ne platite ulaz nema kupanja na ovim plažama: Hrvatska objavila listu gdje su obavezne dnevne karte Izvor: Jure Divich/SvitlanaRo/Shutterstock

U Hrvatskoj postoji 15 plaža koje su ograđene na osnovu ranije dodeljenih koncesija, a na pojedinim lokacijama posetiocima se naplaćuje ulaz. Iako novi propisi zabranjuju ograđivanje javnih plaža i naplatu pristupa, raniji ugovori ostaju na snazi do isteka koncesija.

Među njima su plaže na Pagu, u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, a na pet lokacija se trenutno naplaćuje ulaz. Na listi plaža sa naplatom nalaze se:

  • Crvena Luka kod Biograda na Moru,
  • Šimuni Beach na Pagu,
  • Punta Skala kod Zadra,
  • Pine Beach,
  • plaža ispred hotela Alan u Starigradu.

Poseban slučaj je plaža Straško na Pagu, gde koncesionar mora da obezbedi najmanje 250 dnevnih karata za sve kategorije posetilaca, dok su deca mlađa od sedam godina i osobe sa invaliditetom oslobođene plaćanja.

Među ograđenim plažama nalaze se i one u okviru naturističkih kampova, hotelskih kompleksa i turističkih naselja, poput Koversade u Vrsaru, Valalte u Rovinju, Ulika u Poreču, kao i plaže Kostabela u Rijeci, javlja Index.

Za Kostabelu je posebno naglašeno da ograđivanje jeste dozvoljeno na osnovu ranije koncesije, ali da ulaz ne sme da se naplaćuje. Ministarstvo navodi da novi zakon iz 2023. godine zabranjuje ograđivanje i naplatu javnih plaža, ali da se postojeći ugovori ne mogu primenjivati retroaktivno i važe do isteka koncesija.

Najduže važeća koncesija među navedenim plažama odnosi se na Kostabelu i traje do 2045. godine.

Spor oko plaže Kostabela

Oko ograđene plaže Kostabela u Rijeci poslednjih nedelja vodi se polemika između poslanika Mosta Marina Miletića i nadležnih.

Kompanija JTH Costabella, koja upravlja plažom, tvrdi da je ograđivanje zakonito i u skladu sa ugovorom o koncesiji koji je zaključen 2015. godine. Navode da imaju pravo na ograđivanje do isteka koncesije 2045. godine, ali da ulaz na plažu ne naplaćuju.

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture ističe da se novi zakon ne može primeniti retroaktivno, zbog čega ranije zaključene koncesije ostaju važeće do isteka ugovora. S druge strane, kritičari smatraju da javne plaže ne bi trebalo da budu zatvorene za građane i da pristup moru mora biti omogućen svima.

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