Ostrvo na Halkidikiju oduševljava turiste: Zbog ovog fenomena more je ovde toplije nego na drugim mjestima

Grčka je poznata po brojnim prelijepim plažama, ali malo mjesta može da se pohvali onim što nudi ostrvo Diaporos na Halkidikiju.

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Diaporos je malo ostrvo površine oko četiri kvadratna kilometra, koje se nalazi nedaleko od mjesta Vurvuru, na poluostrvu Sitonija na Halkidikiju.

Vijekovima je bilo nenaseljeno, da bi pedesetih godina prošlog vijeka imućni Grci počeli da na njemu grade vikendice. Danas su njegove plaže dostupne i turistima.

Zašto je more ovdje toplije nego na drugim mjestima?

Jedna od najvećih posebnosti ostrva jeste to što je more mirno i prijatno toplo tokom većeg dijela godine.

Razlog leži u njegovom geografskom položaju. Duga plaža u Vurvuruu formira prirodni zaliv koji štiti Diaporos od jakih vjetrova i morskih struja. Zbog toga su talasi rijetki, a more se mnogo lakše zagreva i duže zadržava toplinu nego u drugim dijelovima Egejskog mora.

Plaže koje podsjećaju na egzotične destinacije

Pored mirnog mora, Diaporos je poznat po plažama sa ružičasto-bijelim peskom i tirkiznom vodom, zbog čega ga mnogi porede sa egzotičnim ostrvima.

Upravo zbog netaknute prirode i izuzetno bistre vode, ovo ostrvo posljednjih godina privlači sve više turista koji žele da izbjegnu gužve karakteristične za popularna letovališta.

Do ostrva se stiže samo čamcem

Na ostrvu Diaporos ne postoje putevi niti javni prevoz.

Do njega je moguće doći isključivo čamcem, a većina izleta organizuje se iz obližnjeg Vurvurua. Tokom leta turisti mogu da iznajme čamac ili rezervišu jednodnevni izlet koji uključuje obilazak ostrva i okolnih uvala.

Jedan od bisera Halkidikija

Diaporos se nalazi u sastavu Halkidikija, jednog od najposećenijih turističkih regiona sjeverne Grčke.

Halkidiki čine tri poluostrva - Kasandra, Sitonija i Atos, a oblast je poznata po dugim pješčanim plažama, borovim šumama i znatno mirnijoj atmosferi u odnosu na mnoga popularna grčka ostrva.

(Frognews.bg/Mondo)