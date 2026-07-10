Ovo su tri najopasnije plaže u Grčkoj: Jedna je među najljepšima, ali krije veliku opasnost

Drama na plaži Avitos na Kefaloniji, gde je spasilac iz mora izvukao sedmoro kupača koje je odnijela jaka struja, ponovo je skrenula pažnju na opasnosti koje vrebaju na pojedinim grčkim plažama. Stručnjaci izdvajaju tri lokacije na kojima je potreban poseban oprez.

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Dvoipočasovna drama na plaži Avitos na južnoj Kefaloniji, gdje je hrabra spasiteljka Sofija Kaspiri nadljudskim naporima iz podivljalog mora izvukla sedmoro kupača koje je iznenadna struja odvukla od obale, poslužila je kao jezivo podsjećanje na to koliko more može biti nepredvidivo čak i u najsunčanijim danima.

Ovaj incident, u kojem su zahvaljujući prisebnosti medicinske sestre iz Patre spaseni ljudski životi, otvorio je važno pitanje bezbednosti na popularnim ljetovalištima. Grčka obala, iako magično lijepa, krije određene lokacije gdje prirodne sile, vjetrovi i specifična konfiguracija terena stvaraju smrtonosne zamke za neiskusne plivače.

Stručnjaci upozoravaju na tri plaže koje se godinama izdvajaju kao najopasnije zbog specifičnih struja koje mogu prevariti i one najspremnije.

Mirtos (Kefalonija)

Mirtos je zaštitni znak Grčke, ali i plaža koja zahteva maksimalan oprez. Najveća opasnost ovde su takozvane povratne struje (rip currents). Zbog naglog rasta dubine (već posle metar-dva od obale), voda koja udara u obalu vraća se ka pučini velikom brzinom kroz nevidljive kanale. Kupači često naprave kobnu grešku pokušavajući da plivaju direktno ka kopnu, što ih brzo iscrpljuje. Na Mirtosu se savetuje kupanje isključivo uz samu obalu kada su talasi visoki.

Posidi (Halkidiki)

Rt Posidi na Kasandri, poznat po svom dugačkom peščanom sprudu koji zadire duboko u more, jedno je od najopasnijih mjesta na Halkidikiju. Ovdje se sudaraju dvije morske struje i vetrovi sa suprotnih strana, što stvara jake vrtloge i strujanja koja bukvalno "ispiraju" pesak pod nogama. Lokalni spasioci godinama apeluju na turiste da se ne kupaju na samom špicu spruda, jer vas struja može odvući pre nego što uopšte postanete svjesni opasnosti.

Sarakiniko (Milos)

Plaža Sarakiniko izgleda kao pejzaž sa Mjeseca, ali beli vulkanski kamen postaje izuzetno klizav kada se pokvasi. Kada duva sjeverni vetar, talasi ovde udaraju o stene sa takvom silinom da stvaraju efekat usisavanja u uske morske kanale. Ukoliko vas talas obori blizu ivice, veoma je teško vratiti se na strmu i klizavu obalu, dok vas snažna struja uporno vuče nazad ka dubini i stjenama.

Zlatno pravilo za preživljavanje

Ukoliko se ikada nađete u situaciji da vas struja vuče od obale, najvažnije je da ne paničite. Ne pokušavajte da plivate direktno ka kopnu protiv struje. Umjesto toga, plivajte paralelno sa obalom dok ne osetite da je pritisak popustio, a zatim, kada izađete iz struje, krenite dijagonalno ka plaži. Pridržavajte se upozorenja na zastavicama i uvek birajte plaže sa spasiocima, baš kao što je to bio slučaj na Avitosu, gdje je prisustvo spasioca napravilo razliku između tragedije i srećnog kraja.

(Euronews/Mondo)