Platio makijato 3,40 evra na Hvaru pa pokrenuo raspravu: "Ne mogu ni domaći na kafu"

Račun za jedan makijato od 3,40 evra koji je turista objavio na TikToku pokrenuo je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/Tomasz Polaszek/Instagram/prinscreen

Jedan turista izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok nalogu objavio račun koji je dobio u jednom kafiću na ostrvu Hvar.

Kako je naveo, za običan makijato platio je čak 3,40 evra, a cijena kafe na jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija mnoge je ostavila bez riječi.

Njegova objava ubrzo se proširila, a ispod snimka uslijedila je lavina komentara. Dok su pojedini korisnici naveli da su visoke cijene na hrvatskoj obali postale svakodnevica, drugi su istakli da takvi iznosi postaju nepristupačni čak i za lokalno stanovništvo.

Mnogi su se složili da su cijene na najpopularnijim destinacijama u Hrvatskoj posljednjih godina otišle previsoko.

"Svi govore da je jeftino, ali šta je sa Hrvatima? Mislite li da oni zarađuju 5.000 evra? Ne mogu ni da odu na kafu u sopstvenoj zemlji", napisao je jedan korisnik. Pojedini turisti podijelili su i svoja neprijatna iskustva sa cijenama na Jadranu.

"8 evra za kafu u Dubrovniku... Nikad više", poručio je jedan turista, što je nešto više od 900 dinara.

Drugi je naveo da mu je Hrvatska ostala u sjećanju kao jedna od najskupljih zemalja koje je posjetio.

"Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru", napisao je on.

Bilo je i poređenja sa drugim evropskim ljetovalištima, gdje pojedini tvrde da se za manje novca može dobiti više.

"U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i pješčanu plažu", navodi se u jednom komentaru.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cijena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.

"3,40 evra na turističkom ostrvu u špicu sezone? Dobio si popust", napisao je jedan korisnik.

Ipak, najveći broj reakcija izazvala je rasprava o tome da li su cijene na hrvatskoj obali postale previsoke i da li popularne destinacije poput Hvara i Dubrovnika polako postaju luksuz koji mnogi turisti više ne mogu da priušte.