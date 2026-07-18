Platio makijato 3,40 evra na Hvaru pa pokrenuo raspravu: "Ne mogu ni domaći na kafu"

Račun za jedan makijato od 3,40 evra koji je turista objavio na TikToku pokrenuo je burnu raspravu na društvenim mrežama.
Jedan turista izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok nalogu objavio račun koji je dobio u jednom kafiću na ostrvu Hvar.
Kako je naveo, za običan makijato platio je čak 3,40 evra, a cijena kafe na jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija mnoge je ostavila bez riječi.
Njegova objava ubrzo se proširila, a ispod snimka uslijedila je lavina komentara. Dok su pojedini korisnici naveli da su visoke cijene na hrvatskoj obali postale svakodnevica, drugi su istakli da takvi iznosi postaju nepristupačni čak i za lokalno stanovništvo.
Mnogi su se složili da su cijene na najpopularnijim destinacijama u Hrvatskoj posljednjih godina otišle previsoko.
- "Svi govore da je jeftino, ali šta je sa Hrvatima? Mislite li da oni zarađuju 5.000 evra? Ne mogu ni da odu na kafu u sopstvenoj zemlji", napisao je jedan korisnik. Pojedini turisti podijelili su i svoja neprijatna iskustva sa cijenama na Jadranu.
- "8 evra za kafu u Dubrovniku... Nikad više", poručio je jedan turista, što je nešto više od 900 dinara.
Drugi je naveo da mu je Hrvatska ostala u sjećanju kao jedna od najskupljih zemalja koje je posjetio.
- "Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru", napisao je on.
Bilo je i poređenja sa drugim evropskim ljetovalištima, gdje pojedini tvrde da se za manje novca može dobiti više.
- "U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i pješčanu plažu", navodi se u jednom komentaru.
Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cijena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.
- "3,40 evra na turističkom ostrvu u špicu sezone? Dobio si popust", napisao je jedan korisnik.
Ipak, najveći broj reakcija izazvala je rasprava o tome da li su cijene na hrvatskoj obali postale previsoke i da li popularne destinacije poput Hvara i Dubrovnika polako postaju luksuz koji mnogi turisti više ne mogu da priušte.