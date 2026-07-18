logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Platio makijato 3,40 evra na Hvaru pa pokrenuo raspravu: "Ne mogu ni domaći na kafu"

Platio makijato 3,40 evra na Hvaru pa pokrenuo raspravu: "Ne mogu ni domaći na kafu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Račun za jedan makijato od 3,40 evra koji je turista objavio na TikToku pokrenuo je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Račun za kafu na Hvaru izazvao lavinu reakcija Izvor: Youtube/Tomasz Polaszek/Instagram/prinscreen

Jedan turista izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok nalogu objavio račun koji je dobio u jednom kafiću na ostrvu Hvar.

Kako je naveo, za običan makijato platio je čak 3,40 evra, a cijena kafe na jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija mnoge je ostavila bez riječi.

Njegova objava ubrzo se proširila, a ispod snimka uslijedila je lavina komentara. Dok su pojedini korisnici naveli da su visoke cijene na hrvatskoj obali postale svakodnevica, drugi su istakli da takvi iznosi postaju nepristupačni čak i za lokalno stanovništvo.

Mnogi su se složili da su cijene na najpopularnijim destinacijama u Hrvatskoj posljednjih godina otišle previsoko.

  • "Svi govore da je jeftino, ali šta je sa Hrvatima? Mislite li da oni zarađuju 5.000 evra? Ne mogu ni da odu na kafu u sopstvenoj zemlji", napisao je jedan korisnik. Pojedini turisti podijelili su i svoja neprijatna iskustva sa cijenama na Jadranu.
  • "8 evra za kafu u Dubrovniku... Nikad više", poručio je jedan turista, što je nešto više od 900 dinara.
@namesis20World traveler#travel#croatia#balkan#prices#fyp♬ Dramatic Action - 5 Alarm Music

Drugi je naveo da mu je Hrvatska ostala u sjećanju kao jedna od najskupljih zemalja koje je posjetio.

  • "Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru", napisao je on.

Bilo je i poređenja sa drugim evropskim ljetovalištima, gdje pojedini tvrde da se za manje novca može dobiti više.

  • "U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i pješčanu plažu", navodi se u jednom komentaru.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cijena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.

  • "3,40 evra na turističkom ostrvu u špicu sezone? Dobio si popust", napisao je jedan korisnik.

Ipak, najveći broj reakcija izazvala je rasprava o tome da li su cijene na hrvatskoj obali postale previsoke i da li popularne destinacije poput Hvara i Dubrovnika polako postaju luksuz koji mnogi turisti više ne mogu da priušte.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska cijene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA