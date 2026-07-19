Upoznajte Gvadiks: Najveće naselje pećinskih kuća u Evropi gdje hiljade ljudi i dalje žive pod zemljom

Gvadiks u južnoj Španiji dom je najvećeg naselja pećinskih kuća u Evropi. Više hiljada ljudi živi u domovima koji su ljeti prirodno rashlađeni, zimi topli i troše znatno manje energije od klasičnih kuća.

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Na prvi pogled djeluje kao da su po brdima južne Španije nasumično razbacani bijeli dimnjaci. Krovova gotovo da nema, a ulazi u kuće skrivaju se u padinama.

Upravo tu, u gradu Guadiks u Andaluziji, hiljade ljudi i danas žive u domovima uklesanim u stenu, tradiciji koja traje više od pet vijekova.

Najveće naselje pećinskih kuća u Evropi

Guadiks se nalazi u španskoj pokrajini Granada, oko 50 kilometara sjeveroistočno od istoimenog grada. Smatra se jednim od najstarijih naselja u Španiji, ali je širom Evrope poznat po četvrti Bario de las Kuevas, najvećem naselju pećinskih kuća na kontinentu.

Procjenjuje se da se u ovom delu grada nalazi oko 2.000 kuća ukopanih u zemlju, u kojima živi približno 4.000 stanovnika. S obzirom na to da Guadiks ima nešto više od 20.000 stanovnika, veliki broj njih svakodnevni život provodi, doslovno, ispod zemlje.

Domovi nastali iz potrebe za opstankom

Istorija ovih neobičnih kuća seže u kraj 15. vijeka. Nakon pada Granade 1492. godine i završetka mavarske vlasti na Pirinejskom poluostrvu, dio prognanog stanovništva utočište je pronašao u okolnim brdima.

U mekoj stijeni počeli su da kopaju jednostavne nastambe, skrivene od vlasti. Poslije pobune Moriska 1568. godine i njihovog kasnijeg progona iz Španije početkom 17. veka, mnogi su upravo u tim pećinama pronašli spas. Vremenom su privremena skloništa prerasla u porodične domove koji su opstali do danas.

Savremeni stanovi ispod zemlje

Iako izgledaju kao pećine, današnje kuće u Guadiksu imaju sve pogodnosti modernog života. Opremljene su vodovodom, električnom energijom, internetom, kuhinjama, kupatilima i svim savremenim aparatima, uključujući mašine za pranje veša i sudova.

Mnogi vlasnici uredili su dvorišta, terase, a pojedini čak imaju i privatne bazene.

Bario de las Kuevas

Izvor: Shutterstock

Klima-uređaji ovdje gotovo da nisu potrebni

Najveća prednost ovih neobičnih domova jeste prirodna izolacija.

Zemlja koja ih okružuje održava temperaturu između 18 i 20 stepeni Celzijusa tokom cijele godine. Dok ljeti u Andaluziji temperature često prelaze 40 stepeni, unutrašnjost kuća ostaje prijatno sveža. Zimi, s druge strane, stijene zadržavaju toplotu, pa je potreba za grijanjem minimalna.

Zahvaljujući tome, stanovnici troše znatno manje energije nego u klasičnim kućama. Jedan lokalni vodič kaže da su mu računi za energiju gotovo dvostruko niži nego u standardnim stambenim objektima, što ovakav način gradnje čini izuzetno privlačnim u vrijeme visokih cijena električne energije.

Omiljena lokacija filmskih producenata

Neobičan izgled Guadiksa već decenijama privlači i filmsku industriju.

Pejzaži ovog grada poslužili su kao scenografija za brojne poznate filmove, među kojima su "Doktor Živago", "Dobar, loš, zao", "Bilo jednom na Divljem zapadu" i "Indijana Džons i poslednji krstaški pohod".

Turisti mogu da iskuse život pod zemljom

Posjetioci danas imaju priliku da provedu noć u pećinskim kućama, jer su mnoge pretvorene u apartmane i hotele.

U centru grada nalazi se i interpretacioni centar smešten u pećini, gdje se može videti kako je nekada izgledao život pod zemljom, dok se sa vidikovca Mirador de la Magdalena pruža panoramski pogled na stotine belih dimnjaka koji vire iz brda, sa planinskim masivom Sijera Nevade u pozadini.

Guadiks je tako postao jedinstven spoj istorije, tradicije i održivog načina stanovanja, pokazujući da rješenja stara nekoliko vijekova i danas mogu biti iznenađujuće praktična.

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)