Ako iz Španije krenete u 10 sati, u Portugal stižete u 9.15! Ova trajektna linija je jedna od najneobičnijih na svijetu

Trajekt između Ajamontea i Vila Real de Santo Antonija svakog dana prelazi Gvadijanu, prirodnu granicu između dvije države. Sama plovidba traje svega 15-ak minuta, ali je i to dovoljno da nekim putnicima stvori potpunu zbrku u glavi.

Izvor: Shutterstock

Zamislite da imate važan sastanak na koji nikako ne smijte da zakasnite.

Sve ste pažljivo isplanirali, stigli na vreme u luku, ukrcali se na brod i krenuli prema odredištu.

Međutim, pri iskrcavanju ste shvatili da sat odjednom pokazuje pogrešno vrijeme! Zvuči kao bizarna scena iz nekog filma, ali upravo to može da vam se dogodi na jednoj od najneobičnijih trajektnih linija u Evropi koja povezuje Španiju i Portugal.

I prevoznik upozorava na vremensku razliku

Ako iz španskog grada Ajamontea krenete u 10 sati, nakon kratke plovidbe preko reke Gvadijane u portugalski Vila Real de Santo Antonio stižete u 9.15.

Naime, ove susjedne države se nalaze u različitim vremenskim zonama. Kontinentalna Španija koristi srednjeevropsko vrijeme, dok je u kontinentalnom Portugalu uvek jedan sat manje.

Trajekt između Ajamontea i Vila Real de Santo Antonija svakog dana prelazi Gvadijanu, prirodnu granicu između dvije države. Sama plovidba traje svega 15-ak minuta, ali je i to dovoljno da nekim putnicima stvori potpunu zbrku u glavi.

Situacija je toliko neobična da čak i prevoznik na svojim zvaničnim stranicama upozorava na vremensku razliku.

Iako je početkom 1990-ih iznad Gvadijane izgrađen moderan most, mnogi i dalje biraju brod jer je plovidba slikovitija. A kad već stignete na odredište, bila bi prava šteta ne istražiti ova dva grada.

Na španskoj strani se nalazi Ajamonte, šarmantan grad u pokrajini Uelva. Njegova istorija seže još u bronzano doba, a tokom vijeka su ovim područjem prolazili su Rimljani, Portugalci i Kastiljci. Ajamonte je dugo bio važno trgovačko i ribarsko središte, a zbog položaja na granici imao je i stratešku ulogu u odnosima između Španije i Portugala.

Danas posetioce privlači uskim uličicama, živopisnim trgovima, lepo uređenom rečnom promenadom i ostacima starog utvrđenja s koje puca pogled na čitav grad, Gvadijanu i portugalsku obalu.

Vila Real de Santo Antonio

Izvor: Vila Real de Santo António

Upravo tamo, s druge strane rijeke, nalazi se Vila Real de Santo Antonio, jedan od dragulja regije Algarve. Dok mnoge portugalske gradove krase lavirinti vijugavih ulica, u njemu sve djeluje gotovo geometrijski pravilno.

Naime, nastao je tek u drugoj polovini 18. vijeka, nakon zemljotresa i cunamija koji su 1755. razorili Lisabon i veliki dio Portugala. Zato su vlasti Vilu Real de Santo Antonio izgradile prema modernim urbanističkim načelima koja su korišćena i u obnovi portugalske prestonice. Bele kuće s terakota krovovima, mirisna stabla narandže i nepregledne peščane plaže tek su dio ljepota koje vas čekaju u Algarveu.

(EUpravo zato/Putni kofer)