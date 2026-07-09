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Nezadovoljstvo u "Erbasu": Radnici stupili štrajk, traže bolje uslove rada

Nezadovoljstvo u "Erbasu": Radnici stupili štrajk, traže bolje uslove rada

Autor Dušan Volaš
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Zaposleni u proizvođaču aviona kompaniji "Erbas" stupili su u štrajk širom Španije do kraja jula zbog pogoršanja uslova rada.

Zaposleni u "Erbasu" širom Španije stupili u štrajk do kraja jula Izvor: Uwe Deffner / Alamy / Profimedia

Radnici protestuju zbog problema koji uključuju povećanje plata koje ne prati inflaciju, strože praćenje prisustva i zahtjeve da kancelarijsko osoblje provodi više vremena na licu mjesta, saopštio je Nezavisni sindikat vazduhoplovnih radnika /SIPA/.

"Erbas", koji je pod pritiskom da ispuni svoj godišnji cilj isporuke od 870 aviona dok se bori sa ograničenjima u lancu snabdijevanja, već se suočio sa zastojima i protestima u Francuskoj prošlog mjeseca nakon što je smanjio broj dana kada su službenici mogli da rade na daljinu.

Štrajk, na koji je SIPA pozvala 1. jula, prvobitno je dobio podršku u "Erbasovoj" fabrici u Hetafeu blizu Madrida, prije nego što se proširio na druge lokacije i privukao podršku dodatnih sindikata.

CCOO, najveći "Erbasov" sindikat u Španiji, nije se pridružio akciji, ali je na "Fejsbuku" saopštio da će pozvati štrajk na neodređeno vrijeme od 7. septembra ako se njegovi zahtjevi ne ispune.

"Erbas" zapošljava više od 14.000 ljudi u Španiji na osam lokacija u Madridu, Kastilji la Manči i Andaluziji, gdje proizvodi vojnotransportne avione i dijelove za komercijalne avione i satelite.

Hetafe je treća najveća lokacija kompanije u svijetu.

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Tagovi

Airbus štrajk Španija radnici

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