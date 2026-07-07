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Novi problemi u obrazovanju USK: Sindikat prijeti štrajkom i blokadom početka nastave

Novi problemi u obrazovanju USK: Sindikat prijeti štrajkom i blokadom početka nastave

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona najavio je proteste, štrajk i obustavu početka nove školske godine ako hitno ne bude postignut dogovor sa kantonalnom Vladom.

Prosvjetni radnici u USK najavili štrajk Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Iz Sindikata je saopšteno da su neispunjena obećanja Vlade, izostanak pregovora i podaci iz Registra zaposlenih u javnom sektoru, za koje smatraju da su potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, ponovo zaoštrili odnos.

Sindikat je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci sa predstavnicima Vlade postignut dogovor prema kojem će Sindikat privremeno odustati od ranije najavljenih sindikalnih aktivnosti, a Vlada će rebalansom budžeta obezbijediti povećanje osnovice za obračun plata, ali, kako je istakao, dogovor nije ispoštovan.

U Sindikatu smatraju da su posljednja dešavanja u Ministarstvu obrazovanja dodatno narušila povjerenje javnosti u obrazovni sistem, prenose federalni mediji.

Predsjednik Sindikata Samir Fajić rekao je da umjesto ozbiljnom radu na unapređenju obrazovanja svjedoči političkim krizama, kadrovskom rasulu i potpunom izostanku odgovornosti.

"Nastavnici, učenici i roditelji postali su taoci neodgovorne politike", rekao je Fajić. 

(Srna)

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Tagovi

obrazovanje prosvjeta štrajk unsko-sanski kanton

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