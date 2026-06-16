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Rudari u štrajku: Obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plata

Rudari u štrajku: Obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plata

Autor Haris Krhalić
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Rudari rudnika Kakanj, Zenica i „Abid Lolić“ stupili su u generalni štrajk i radnički neposluh zbog neisplaćenih plata.

rudnik, rudar Izvor: Shutterstock

Rudari tri rudnika u Bosni i Hercegovini stupili su u generalni štrajk zbog neisplaćenih plata i teških uslova rada. Proizvodnja je zvanično obustavljena u pogonima RMU Kakanj, RMU Zenica, te RMU "Abid Lolić" – Han Bila.

Jutros je kulminiralo u rudniku "Abid Lolić" u Han Biloj, gdje su komorati potpuno zaustavili trake i odbili sići u jame jer još uvijek nisu dobili zarađenu platu za mjesec maj. Kako ističu, situacija je postala neizdrživa i na ovaj potez su bili primorani kako bi prehranili svoje porodice.

U Zenici spavaju na podu doma

Ništa bolja situacija nije ni u Zenici. Iako je RMU Zenica u fazi zatvaranja, agonija preostalih radnika se nastavlja. Zenički rudari tako nisu primili topli obrok za mart, kao ni plate za april i maj.

Rudari su prethodnu noć proveli u sindikalnom domu. Radnici su  su proveli spavajući na podu prostorija doma, poručivši da odatle ne idu dok im se ne isplati ono što su pošteno zaradili.

U štrajk su stupili i radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj, kojima takođe kasni majska plata. Da stvar bude gora, ovo je već četvrti mjesec zaredom kako uprava ovog rudnika kasni sa isplatama, a radnicima u ovom trenutku niko ne može da potvrdi kada bi novac uopšte mogao leći na njihove račune.

Rudari poručuju da se proizvodnja u sva tri rudnika neće pokrenuti sve dok se ne ispune njihovi jasni zahtjevi i ne isplate zaostala dugovanja.

(Mondo/Avaz)

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