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Španski grad koji miriše na šeri i pomorandže: Savršena destinacija bez masovnog turizma

Španski grad koji miriše na šeri i pomorandže: Savršena destinacija bez masovnog turizma

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ako volite destinacije na koje se ne sliva masa ljudi, Herez u Španiji je stvoren za vas.

Herez idealan grad u Španiji bez gužvi Izvor: Sopotnicki/Shutterstock

Tražite grad koji će vas očarati svojom autentičnošću i živahnošću, a da vas pritom ne iscrpi beskrajnim kolonama turista? Zaboravite na Italiju ili Francusku. Španski grad Herez de la Frontera ili jednostavno Herez, vaš je odgovor.

Ova andaluzijska ljepotica, skrivena između poznatijih Sevilje i Kadiza, ima dovoljno gradskog šarma da vam nikako ne bude dosadno, a istovremeno je dovoljno mirna da možete da se opustite.

Grad koji miriše na šeri i pomorandže

Herez je svjetski poznat po svom šeriju, ojačanom vinu od bijelog grožđa sorte Palomino i starim vinarijama gdje možete da ga probate pravo iz bureta.

Grad je i kolijevka flamenka, pa je ljetnje veče uz ples i gitaru skoro obavezno. Pored šerija i flamenka, Andaluzija je poznata i po konjima. Ljubitelji životinja oduševiće se Kraljevskom andaluzijskom dvorištu jahanja i predstavama gdje veličanstveni konji izvode eleganciju u pokretu.

Tokom dana možete da se izgubite na lokalnim pijacama, punim svježih maslina, suvih smokava i mirisnih začina. Čak i obična šetnja među bijelim fasadama koje mirišu na citruse i kaldrmisanim ulicama, gdje život teče sporije, predstavlja doživljaj. Uveče grad oživi. Ljudi se okupljaju na trgovima i u lokalima da uživaju u muzici ili jednostavno u atmosferi.

Bez masovnog turizma

Pošto Herez još nije postao dio klasičnih "morate vidjeti" lista na društvenim mrežama, čak i usred sezone naći ćete slobodne stolove u sjenovitim kafićima i imaćete dovoljno prostora za opuštene šetnje gradskim trgovima.

Međutim, ljetnji boravak u gradu preporučljiv je prvenstveno onima koji dobro podnose toplotu. Trenutno su temperature znatno preko 30 stepeni. Ako želite prijatnije vrijeme, posjetite ga radije u kasnu jesen.

I još nešto. Iako je Herez prelijep sam po sebi, njegova pozicija omogućava i kratke izlete, od pješčanih plaža Kadiza do istorijski bogate Sevilje.

(MONDO)

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Tagovi

Evropa turizam Španija

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